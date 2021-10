Genshin Impact: los códigos del 23 de octubre que te permitirán conseguir protogemas gratis

Desde su lanzamiento, Genshin Impact se ha convertido en uno de los videojuegos RPG más populares del mundo, debido a que permite que los jugadores vivan una aventura fantástica donde tendrán que conseguir diversos elementos como personajes especiales o armas. Por lo general, estos artículos son de paga; sin embargo, la desarrolladora MiHoYo suele compartir unos códigos diarios (que expiran rápidamente) los cuáles puedes canjear por protogemas y así comprar lo que desees.

A diferencia de los códigos de Free Fire, los brindados por MiHoYo pueden estar limitados a ciertas regiones. Por ese motivo, no te desanimes si uno no te llegara a funcionar, puede que haya expirado por la excesiva cantidad de usuarios que lo reclamaron o porque no está disponible en tu país. Asimismo, ten en cuenta que solo podrás utilizarlos una vez, así que lo recomendable es hacerlo cuanto antes. Aquí te dejamos la lista completa.

Códigos de Genshin Impact del 23 de octubre de 2021

4YYW7LEAK48T

B4N5THRND594

1PG11QEX72FY

VG3558MU66G9

QM3DZH21XSPF

FU5TH0J33XT0

780W40RF6TSZ

1DSET3E571KF

RYR3R6GRGCKM

BQEXF5VK99GP

4UHFYBVMZM51

Y25JZBE93YUD

2RXJMX0XAUYX

9CQH0C0A2QUN

W41BV02UVWBC

S6LXK8JPKS5K

S4QZ0FAZH4EX

JKRMMJHR7SE6

XYJLV5JVZ4BG

GURCDJ10NHW5

0WH9RXQA4ZZ5

LGJ1YCY1ZDEZ

¿Cómo canjear los códigos de Genshin Impact?

Antes de canjear los códigos de Genshin Impact, debes tener presente que uno de los requisitos fundamentales es que debes haber alcanzado el ‘Rango de aventura 10′. Si todavía no llegas a ese nivel, tendrás que seguir jugando para subir tu experiencia. En caso ya lo hayas superado, sigue estos sencillos pasos.

1. Primero deberás ingresar a la página oficial de Genshin Impact (puedes encontrarla aquí)

2. Inicia sesión con tu cuenta de miHoyo.

3. Se abrirá una página, donde deberás pegar los códigos uno por uno.

4. Para reclamarlos, tendrás que escribirlos correctamente y pulsar el botón canjear.

5. Eso sería todo. Para recibir tu recompensa, solo entra a Genshin Impact y pulsa el menú de Paimon. En la sección de Correo te debe aparecer un mensaje de MiHoyo con tu recompensa diaria.