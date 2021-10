GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III tendrían remake con gráficos actuales de PS5

Si eres fanático de la franquicia Grand Theft Auto, te encantará saber que Rockstar Games se encontraría trabajando en un remake de su trilogía clásica. Nos referimos a GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III, tres famosas entregas que sufrirían un remasterizado con el objetivo de que tengan gráficos más actuales, similares a los vistos en las consolas de última generación como PS5 o Xbox Series X.

Según detalla LevelUp, un portal especializado en videojuegos, el organismo de calificación de Corea del Sur ha listado Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, nombre que tendría esta remasterización. Aunque no hay mucha información sobre este título, miles de fans de esta saga se han emocionado, ya que el registro fue solicitado por Take-Two, empresa matriz de Rockstar Games.

De acuerdo a la publicación, el remake de GTA San Andreas, GTA Vice City y GTA III se encontraría en las fases finales de desarrollo y tendría una combinación entre los gráficos actuales y los clásicos de Unreal Engine. Asimismo, esta remasterización estaría disponible en las videoconsolas más modernas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, entre otras.

Por el momento, no hay fecha de su presentación oficial; sin embargo, Rockstar Games podría llevarla a cabo el próximo 22 de octubre, ya que ese día se celebran los 20 años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto III en 2001. Por otro lado, si bien este remake emocionó a miles de fans, la mayoría están esperando el anuncio de la sexta parte que lleva varios años en desarrollo y que hasta el momento no muestra ningún avance.

Fanático recrea primera misión de GTA San Andreas con gráficos de PS5

Hace algunos meses, un fan de GTA San Andreas decidió crear su propio remake de la primera misión que nos presenta a Carl Johnson o CJ. El video publicado en YouTube llegó a superar las 257.000 vistas en la plataforma.