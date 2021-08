Far Cry 5: ¿cómo descargar y jugar gratis en PS4, Xbox One o PC?

Los juegos gratis vuelven a asomarse por montones en las distintas plataformas que hay disponibles, tanto en consolas como en PC. Ahora, el más reciente anuncio viene de parte de Ubisoft, que liberará la versión completa de Far Cry 5 para PS4, Xbox One y su propio cliente de computadora durante todo el fin de semana. Te contamos cómo descargar y jugar ya el título.

¿Qué es Far Cry 5? Se trata de la quinta entrega de una de las sagas de acción y aventura más reconocidas de la compañía francesa. El juego tiene elementos shooter en primera persona, pero se caracteriza por su ambientación en la naturaleza. En esta entrega en particular, controlaremos a un alguacil para detener a un predicador radical.

Far Cry 5 se estrenó en 2018 y fue el último título de la saga lanzado nativamente para las consolas de pasada generación (PS4 y Xbox One). Si cuentas con una de estas plataformas o tienes una PC con los requisitos mínimos, entonces no debes desaprovechar esta oportunidad para disfrutarlos sin costo alguno.

¿Cómo descargar gratis Far Cry 5?

Si ya te animaste, solo sigue estos pasos para descargar el juego. Podrás usarlo sin restricción alguna durante todo el fin de semana (desde el 5 hasta el 9 de agosto). Una vez finalizado el periodo, ya no podrás acceder a él, pero si decides comprarlo, podrás mantener todo tu progreso.

Para reclamarlo y jugarlo desde ya, solo sigue estos pasos.

Ingresa a la página oficial de Free Weekend en el portal de Ubisoft en este enlace (puedes experimentar cierta lentitud por la cantidad de solicitudes) https://freeweekend.ubisoft.com/far-cry-5/es-ES

Una vez en la página, desliza un poco hacia abajo y elige tu consola o plataforma preferida

Si eliges, por ejemplo, PS4, se te dirigirá hacia la tienda oficial de PlayStation Store, donde podrás adquirir el juego sin costo (desde el 5 de agosto). Si haces el proceso desde tu computadora, recuerda tener tu sesión de PSN activa en tu navegador. El proceso es similar para Xbox One.

Si, por el contrario, quieres descargar Far Cry 5 en PC, deberás elegir la opción de Ubisoft Connect o Epic Games Store. Inmediatamente después, se te pedirá iniciar sesión en alguna de estas tiendas online. Si no tienes una cuenta, puedes crear una gratuita a través de los siguientes enlaces:

https://ubisoftconnect.com/es-ES/

https://www.epicgames.com/id/register/customized?productName=fortnite&lang=es-ES

Una vez iniciada tu sesión, solo agrega el juego a tu biblioteca y comienza la descarga.