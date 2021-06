Nintendo 64 cumple 25 años: ¿cuáles fueron los mejores juegos de la recordada consola?

Lanzada el 23 de junio de 1996, Nintendo 64 se convirtió en una de las consolas más populares la compañía japonesa. Según cifras oficiales, se llevaron a vender más de 32 millones de unidades, una cifra bastante alta para aquellos años.

A diferencia de su competencia (PlayStation y Sega Saturn) que utilizaban CD’s, esta consola todavía empleaba cartuchos como formato de almacenamiento. No fue una opción muy acertada, ya que tenían menos espacio que un disco.

Según detalla Vandal, un portal especializado en videojuegos, Nintendo tuvo que reducir el precio de su consola en Estados Unidos (de 250 a 199 dólares), esto con el objetivo de estar a la par de sus principales rivales.

De acuerdo a la publicación, cuando Nintendo 64 llegó al mercado estadounidense, todos querían comprarla. En sus primeros tres días, se estima que la consola llegó a vender 350.000 unidades de las 500.000 disponibles en todo el país.

Este éxito se debió a muchos factores, pero sobre todo a los juegos que fueron lanzados con la consola. El principal, sin lugar a dudas, fue Super Mario 64, la primera aventura del querido fontanero que incluía gráficos en 3D.

No solo fue Super Mario 64, a lo largo de su historia, Nintendo sacó varios juegos para esta consola que actualmente son considerados como clásicos. Aquí te dejamos una lista de los mejores y más recordados títulos. ¿Recuerdas otro?

1. Super Mario 64

2. Mario Kart 64

3. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

4. GoldenEye 007

5. Super Smash Bros.

6. Donkey Kong 64

7. Pokémon Stadium

8. Star Fox 64

9. Kirby 64: The Crystal Shards

10. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

11. Mario Tennis 64

12. International Superstar Soccer 64

13. Mario Party