Pokémon GO: este es el Pikachu más raro de todos, que muy pocos podrán capturar

Pokémon GO recibirá más contenido y nuevos ingresos para que los entrenadores del juego de realidad aumentara puedan registrar más criaturas. Esta vez, Niantic anunció que liberará una versión de Pikachu muy exclusiva que pocos podrán capturar.

The Pokémon Company suele promocionar su franquicia en Japón por medio de la iniciativa Aventuras Aéreas Pokémon, la misma a la que se unirá Niantic por medio de una especie de evento que estará activa durante un año.

Lo que hará el estudio que creó Pokémon GO es liberar a Pikachu con una camisa kariyushi, típica de Okinawa, en el videojuego; sin embargo todos los jugadores no podrán tener un encuentro con esta criatura porque solo aparecerá en Japón.

Pikachu con camisa de kariyushi aparecerá en el juego para celulares a partir del 22 de junio y solo se podrá capturar en Okinawa, Japón. De tal manera que tendrás que viajar al país asiático para hacerte con un ejemplar.

Sin embargo, esta no es la única sorpresa de Niantic para los usuarios ya que también hizo oficial el debut de Corsola shiny en el videojuego, un regional que aparece en Perú. Esta criatura de tipo agua / roca se podrá capturar a partir del 22 de julio.

No obstante, no mencionó nada sobre el debut de Corsola forma Galar en el juego de realidad aumentada por lo que tal vez tengamos que esperar al evento de Halloween de este año para que podamos capturarlo, aunque, de momento, no hay nada oficial por parte de los creadores de Pokémon GO.