Among Us finalmente permitirá crear partidas para 15 jugadores

Tras presentar en el evento Summer Game Fest 2021 una gran cantidad de novedades que llegarían “próximamente” a Among Us, InnerSloth ahora ha confirmado que la primera parte de dicho contenido estará disponible este martes 15 de junio, fecha que coincide con el tercer aniversario del juego.

Durante su conferencia en el E3 2021, el desarrollador estadounidense reveló que esta actualización aumentará el número máximo de participantes por partida de 10 a 15 jugadores, lo que permitirá que se infiltren un total de tres impostores.

Among Us también tendrá seis nuevos colores para los personajes de la tripulación: bronceado, coral, plátano, rosa, gris y granate. Además, recibirá soporte para utilizar mandos de consola en smartphones (Android/iOS), así como la capacidad de tocar la bocina de la aeronave en el mapa The Airship.

Finalmente, los jugadores podrán experimentar con una nueva pantalla de menú para matar. La actualización estará disponible en todas las plataformas donde actualmente se encuentra el videojuego, que incluyen computadoras Windows, consolas Nintendo Switch y teléfonos iOS y Android.

Por otro lado, de acuerdo a la hoja de ruta que presentó InnerSloth en el Summer Game Fest 2021, el contenido que llegará más adelante a Among Us incluye:

Quinto mapa Nuevo modo escondite (Hide & Seek) Nuevos roles de tripulación y formas de jugar Cosméticos de visera Nuevos logros Sincronización de cuentas entre múltiples plataformas Soporte para consolas de videojuegos (PlayStation y Xbox).