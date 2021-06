Temporada 4 de CoD Warzone y Black Ops Cold War se verá en Summer Game Fest 2021

Summer Game Fest 2021 mostrará más de 30 juegos este 10 de junio entre los que se incluyen los más exitosos de Activision actualmente. Call of Duty Warzone y Black Ops Cold War mostrarán un adelanto de la próxima Temporada 4.

Durante las últimas tres temporadas, la previa de cada nueva etapa de ambos videojuegos se ha mostrado por medio de redes sociales usando videos, gifs e imágenes. Sin embargo, esta vez han decidido abarcar una vitrina más grande.

El anuncio se realizó vía Twitter por la cuenta oficial del Summer Game Fest 2021 en donde los fanáticos de ambos títulos se enteraron de la novedad.

CoD Temporada 4 tuit

“Jueves, no se pierdan la premiere mundial del primer vistazo a la Temporada 4 de Call of Duty durante el Summer Game Fest Kickoff Live, en streaming en todos lados a las 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT en summergamefest.com”.

Como indica el anuncio, el evento mundial se realizará este jueves 10 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) y llegará en vivo vía streaming a través de su página oficial. Ahí, los fanáticos de CoD podrán disfrutar del avance oficial de las novedades que se vienen para el juego.

Warzone y Black Ops Cold War en la actualidad

Luego de las últimas dos actualizaciones (comienzo y mitad de temporada 3), el battle royale de Activision, a pesar de haber repetido algunos errores que ya se corrigieron, ha mejorado considerablemente.

Primero, el META se volvió sumamente variado, ofreciendo una experiencia más equilibrada y divertida. Segundo, la expulsión de jugadores tramposos ha continuado de manera masiva. Aunque en este último punto todavía falta mucho para lograr un cambio notorio.

El evento Héroes de Acción de los 80 también fue un acierto por parte de Activision que, aunque no emocionó mucho a algunos fanáticos exigentes, logró satisfacer a una gran magnitud de videojugadores.

Si Rambo y McClane llegaron a Verdansk, ahora la comunidad pide a Tony Montana, Terminator, Predator, Alien, entre otros personajes de clásicos ochenteros.