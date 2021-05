Xbox: más de 70 juegos mejorarán su rendimiento gracias a FPS Boost

Microsoft anunció que ahora más de 70 videojuegos admiten soporte para FPS Boost, una función exclusiva de las consolas Xbox Series X y Series S que aumenta la velocidad de fotogramas original en títulos seleccionados de Xbox One.

Esto quiere decir que, si un juego se ejecuta a 30 fps, podrá alcanzar los 60 fps al activar la herramienta. Por lo tanto, las tasas de cuadros más altas y constantes hacen que sea visualmente más fluido, lo que permite a los jugadores disfrutar de una experiencia más inmersiva.

Entre los nuevos títulos que ahora admiten FPS Boosted destacan Alien Isolation, Watch Dogs, Assassin’s Creed 3, Titanfall 2, Far Cry, DiRT 4, Metro: Last Light Redux, Yakuza 6: The Song of Life y Wasteland 3, Halo Wars 2, Mad Max y Lego Star Wars: The Force Awakens.

Para saber cómo activar y desactivar la función, el siguiente video explica cómo encontrar dicha configuración en las nuevas consolas Xbox.

Lista completa de juegos con FPS Boost

Lawrence Hryb, director de programación de la red de juegos de Microsoft Xbox Live, detalló que, en algunos casos, debido a que existen requisitos de gráficos más altos para habilitar la tecnología FPS Boost, han tenido que reducir la resolución de un juego para asegurar que funcione sin problemas.

En dichos títulos seleccionados, la función no se habilitará automáticamente, pero los jugadores tendrán la posibilidad de activarla de forma manual desde el menú opciones de compatibilidad, que se encuentra dentro del apartado administrar juegos y complementos.