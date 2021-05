Microsoft estaría trabajando en nuevo juego exclusivo de Star Wars

Como cada año, este 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars. Además de promover distintas celebraciones en todo el mundo, esta fecha especial ha traído consigo interesantes noticias para los fanáticos de la saga.

En la última edición de The Game Mess Show, Jeff Grubb, reportero y experto de la industria, reveló que Lucasfilm Games está realizando diversos tratos con la finalidad de otorgar licencias para múltiples juegos nuevos de la franquicia.

Aunque esto significa que habrá colaboraciones con Electronic Arts, el editor detrás de títulos como Star Wars Battlefront y Star Wars Jedi: Fallen Order, Grubb sostuvo que hay rumores de otras compañías que también estarían interesadas en hacer videojuegos en torno al universo de la Guerra de las Galaxias.

Entre ellas se encontraría Microsoft, que tendría planeado desarrollar un título exclusivo para el ecosistema Xbox. “Quizás The Mandalorian”, sugirió el periodista. No obstante, no proporcionó mayores detalles al respecto y advirtió que es posible que no haya más novedades pronto.

“Lo que sé con certeza es que Lucasfilm tiene muchos juegos de Star Wars en proceso. También sé que la compañía se toma su tiempo. Con eso quiero decir que es un proceso lento lograr que todos participen en estos juegos y asegurarse de que todo funcione”, señaló Grubb.

Dentro de los proyectos de Star Wars que actualmente están en proceso figuran Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Star Wars Battlefront 3, Star Wars Jedi Fallen Order 2, un título anunciado por Ubisoft y un posible videojuego de The Mandalorian.