Xbox anuncia que los juegos free to play ya no necesitan Xbox Live Gold

Microsoft acaba de anunciar que a partir de ahora los videojuegos free to play harán honor a su categoría en las diferentes consolas de Xbox, porque ya no se necesitará disponer de una suscripción a Xbox Live Gold para disfrutar de ellos.

Esto supone que cualquiera usuario de Xbox podrá acceder a su modo multijugador online con tan solo tener una conexión a internet. Exactamente esta magnífica novedad afectará a más de 50 juegos de las consolas de Xbox.

En las consolas de Sony se puede jugar de manera totalmente gratuita y no hace falta tener una suscripción a PSN, pero no es lo que ocurría en Xbox, ya que en la plataforma de Microsoft hasta ahora había que pagar la suscripción a Xbox Live para disfrutar del multijugador de estos free to play.

De esta manera, todos los gamers de Xbox pueden acceder gratuitamente al modo multijugador online para jugar en su consola sin cargo alguno y disfrutar de títulos como Fortnite, Rocket League y Apex Legends.

A continuación, te mostramos una lista de juegos a la que podrán acceder los usuarios de Xbox sin necesidad de tener Xbox Live Gold: