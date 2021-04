PlayStation trabajaría en nuevo servicio para competir con Xbox Game Pass

PlayStation estaría trabajando en un contragolpe frente a Xbox Game Pass, el popular servicio de suscripción de Microsoft que, desde 10 dólares al mes, brinda a los jugadores acceso a una amplia biblioteca de títulos para múltiples plataformas.

Actualmente, el equivalente de Sony a esta membresía es PlayStation Now, un servicio de juegos en la nube que permite a los usuarios disfrutar de una colección de más de 800 títulos de PS4, PS3 y PS2 a través de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

En un reciente video para su canal de YouTube, David Jaffe, creador de God of War y Twisted Metal, aseguró que fuentes dentro de PlayStation le han revelado que “habrá una respuesta a Xbox Game Pass”. No obstante, todavía se desconocen los detalles sobre qué forma tomará este próximo proyecto.

En setiembre de 2020, Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, afirmó que un modelo de suscripción similar al de Microsoft sería insostenible para PlayStation Studios porque el desarrollo de juegos propios puede costar “más de 100 millones de dólares”.

Meses después, al ser cuestionado por una versión de Xbox Game Pass para PlayStation durante una entrevista para la agencia de noticias rusa Tass, el ejecutivo declaró: “De hecho, hay noticias por venir, pero no hoy. Tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción”.

Por su parte, Nick ‘Shpeshal Ed’ Baker, quien en los últimos meses se ha ganado la reputación de compartir informes precisos sobre PlayStation, reveló en un reciente episodio de su podcast XboxEra algunos detalles sobre cómo Sony planearía contrarrestar la plataforma de Microsoft.

Según precisó, el modelo será más parecido a Apple One. Es decir, en lugar de ofrecer un servicio con un amplio catálogo de videojuegos, combinaría sus diversas ofertas en un solo paquete. Este contendría a PlayStation Plus, PlayStation Now, Funimation y las películas de Sony Pictures Entertainment.