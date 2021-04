Days Gone 2: Sony habría rechazado el desarrollo del juego, según reportes

La expectativa por el lanzamiento de Days Gone en abril de 2019 en PS4 fue tan grande que generó un importante número de ventas. El inminente lanzamiento de su versión para PC habría sido más que suficiente para que Bend Studio ya piense en una secuela (Days Gone 2), pero parece ser que esta nunca llegará.

En las últimas horas, Bloomberg, portal especializado en videojuegos y tecnología, ha revelado algunos de los planes que tendrían los estudios más importantes de Sony. Según el medio, Naughty Dog estaría desarrollando el remake de The Last of Us para PS5 y Bend Studio Days Gone 2.

De acuerdo al artículo publicado por el medio, Bend Studio tenía planes de convertir su obra en una saga, pues quería expandir su historia con el desarrollo de Days Gone 2. Sin embargo, a Sony no le pareció una idea viable por lo que decidió rechazar la propuesta.

Por otro lado, desde Vida Extra, portal enfocado en videojuegos, señalan que la compañía nipona habría rechazado la secuela de Days Gone porque el desarrollo de la primera entrega tomó mucho tiempo y por las críticas negativas recibidas por su lanzamiento.

Es por ello que Bloomberg afirma desde su artículo que algunos trabajadores de Bend Studio fueron asignados a colaborar con Naughty Dog para el desarrollo de un juego multijugador, mientras que a otro grupo se le encomendó la tarea de crear un nuevo Unharted con la supervisión del estudio de Neil Druckmann.

El mismo portal también agrega que dichas decisiones generaron la incomodidad en los trabajadores de Bend Studio, por lo que un grupo presentó su renuncia a la compañía, mientras que los otros empleados, al temer ser absorbidos por Naughty Dog, se reunieron con directivos de Sony para solicitar ser retirados del desarrollo del nuevo Uncharted.

Aparentemente, los directivos escucharon sus reclamos y ahora estarían trabajando en su propio videojuego, del cual no se sabe absolutamente nada. Es importante mencionar que este reporte se debe tomar con pinzas y esperar a que PlayStation se pronuncie sobre Days Gone y su secuela.