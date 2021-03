Among Us confirma que The Airship se podrá jugar con 15 participantes

Among Us recibe la actualización más esperada por los fanáticos. El videojuego que causó furor a finales de 2020 acaba de recibir su cuarto mapa The Airship, un escenario donde tripulantes e impostores deberán recorrer un inmenso avión, que pronto permitirá tener partidas de hasta 15 jugadores.

Mediante una publicación en sus redes sociales y web oficial, InnerSloth confirmó que los jugadores ya pueden disfrutar de este escenario. Además, mostró una imagen en la que se aprecian todas las skins exclusivas de este mapa, las cuales llegarán muy pronto al título.

Among Us

La nueva experiencia que ofrece The Airship se podrá disfrutar en las versiones para iPhone, Android, PC y Nintendo Switch de Among Us. Además, el estudio también se refirió a las actualizaciones que recibirá su popular juego.

The Airship se podrá jugar con hasta 15 participantes

Hasta el momento, la cantidad máxima de jugadores que permite Among Us es 10; sin embargo, con el arribo de su cuarto mapa, el cual es el más grande del título, la compañía habría decidido aumentar la cantidad de participantes a 15.

Hay que tener en cuenta que al aumentar el número de participantes a 15, también afectaría a la cantidad de impostores dentro de una partida. Esto quiere decir que los tripulantes no tendrán que cuidarse de dos farsantes, sino de tres o cuatro enemigos.

Sin embargo, esto no estará disponible desde ahora, sino que formará parte de la próxima actualización que reciba el juego de tripulantes e impostores, aunque no detalló su fecha de lanzamiento. Asimismo, InnerSloth prometió pronto publicar la ruta de actualizaciones que irá recibiendo Among Us a partir de la fecha, con el que buscarán mejorar la experiencia de juego que, de por sí, ya es muy divertida.