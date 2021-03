Amber Isle: anuncian juego inspirado en Animal Crossing, pero de dinosaurios

No hay duda de que Animal Crossing: New Horizons fue uno de los videojuegos más populares del 2020, ya que vendió más de 30 millones de copias. Por ese motivo, no sorprende que algunas empresas lancen juego similares.

A través de sus redes sociales, la desarrolladora independiente Ambertail Games compartió un tráiler que muestra su nuevo título llamado Amber Isle, el cual está inspirado en Animal Crossing, pero con dinosaurios.

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, aunque el avance parezca que el juego está terminado, lo cierto es que todavía se encuentra en desarrollo, por lo que faltan meses para su lanzamiento oficial.

¿De qué tratará?

De acuerdo a la publicación, Amber Isle nos permite controlar a un personaje (un ser humano) que tendrá como objetivo hacer prosperar su negocio de construcción en una isla prehistórica llena de dinosaurios llamados paleofolks.

Aunque el juego indie está fuertemente inspirado en Animal Crossing: New Horizons, Ambertail Games aseguró que mejorará muchos aspectos, como las relaciones con los vecinos de la isla o el sistema de diálogos.

De esta forma, la desarrolladora busca que cada paleofolks que nos encontremos en la isla prehistórica no tenga diálogos tan repetitivos, sino que cada uno posea una propia personalidad y gustos únicos.

¿En qué plataforma estará disponible?

Los creadores de Amber Isle piensan lanzar el juego en dos plataformas: Nintendo Switch y PC. Por el momento, se desconoce el precio de este título y si llegará a otras consolas. Aquí te dejamos el tráiler oficial.