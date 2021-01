Steam Game Festival 2021 llegará con más de 500 demos de juegos gratis

Valve anunció oficialmente que la nueva edición del Steam Game Festival regresará en febrero y pondrá a disposición de los usuarios cientos de demostraciones de los próximos juegos que se lanzarán a lo largo de este año y que cubrirán todo tipo de géneros.

El evento comenzará el 3 de febrero a las 10.00 a. m. (hora del Pacífico) / 1.00 p. m. (hora Perú) y se extenderá hasta el 9 de febrero. Durante esa semana se realizarán entrevistas con desarrolladores de todo el mundo, transmisiones en vivo de los videojuegos y un streaming oficial de Twitch.

Incluso, el equipo de Valve también participará del festival durante el día de su inauguración con una presentación donde probarán algunas de las demos que se ofrecerán en la tienda. Todas las actividades se podrán seguir en directo desde la página oficial de Steam Game Festival.

Los jugadores también podrán explorar entre más de 500 demos gratuitas de juegos para PC disponibles en una diversidad de categorías, como acción, aventura, estrategia, terror, RPG, plataformas, rompecabezas, deportes/carreras y realidad virtual.

Entre los títulos confirmados para el evento de Steam se encuentran: Lost Words: Beyond The Page, Graven, Roguebook, Genesis Noir, Black Book, Hazel Sky, Fling to the Finish, The Riftbreaker, Siege Survival: Gloria Victis, Blunt Force, Narita Boy, Children of Silentown, Shady Knight y Bloodroots.