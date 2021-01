Nintendo Switch Online: ¿cómo conseguir la prueba gratuita de 7 días?

Los usuarios de Nintendo Switch están muy emocionados, ya que la compañía japonesa acaba de anunciar que, durante siete días, podrán disfrutar de su plataforma online totalmente gratis.

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, los gamers tienen hasta el próximo 01 de febrero para conseguir la prueba gratuita de Nintendo Switch Online.

¿Cuáles son sus beneficios?

Además de permitirte jugar en línea con personas de diferentes partes del mundo, esta plataforma cuenta con almacenamiento en la nube, chat de voz y acceso a una gran biblioteca de juegos retro.

Hasta el 01-02, podrás conseguir una prueba gratuita de 7 días para #NintendoSwitchOnline en la página web #MyNintendo... ¡incluso si ya has utilizado una anteriormente!



Consigue tu prueba gratuita: https://t.co/do7Poajour pic.twitter.com/p0AhXMwfss — Nintendo España (@NintendoES) January 5, 2021

¿Qué juegos son?

Nintendo Switch Online te permite acceder a varios títulos de NES y SNES como Donkey Kong, Super Mario World, Super Mario All-Stars, F-Zero, Star Fox, Dr. Mario, Excite Bike, The Legend of Zelda, etc.

Aunque todavía no lo anuncian, todo parece indicar que, en los próximos meses, la plataforma también incluirá varias entregas de Game Boy y Game Boy Advance, las consolas portátiles de la marca.

¿Cómo tener la prueba de 7 días gratis?

1. Ingresa a la sección ‘Recompensas’ del portal MyNintendo.

2. Inicia sesión con tu cuenta.

3. Selecciona el botón ‘Canjear’.

4. Recibirás un código de prueba para que disfrutes de Nintendo Switch Online por 7 días.

5. Ingresa a este enlace y podrás canjear dicho código.

6. Otra opción es ingresar a la tienda de tu consola y buscar la opción ‘Canjear código’.

Eso sería todo, en unos segundos tu código será validado y tendrás una semana para disfrutar del multijugador, así como un amplio catálogo de juegos clásicos de Nintendo y Super Nintendo.