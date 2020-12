Nintendo Switch: así puedes verificar que el Joy-Con esté en buen estado

Si piensas comprar una Nintendo Switch de segunda, lo recomendable es verificar que esté en perfectas condiciones. De esta forma, habrás realizado una buena compra que te dará muchas horas de diversión.

Quizás no lo sepas, pero los Joy-Con son la parte más sensible que posee esta consola híbrida desarrollada por Nintendo, es decir, suelen ser los primeros en arruinarse si no los cuidas como se debe.

Por ese motivo, antes de comprar una Nintendo Switch de segunda mano, asegúrate de verificar que los controles no sufran un problema llamado Joy-Con Drift ¿En qué consiste? Aquí te lo explicamos.

Según detalla Xataka, este problema provoca que los sticks (izquierdo o derecho) se muevan, pese a que no los tocamos. Esto resulta molesto durante una partida, ya que nuestro personaje se moverá solo.

Nintendo sabe de este problema y por ese motivo tiene una sección en su página web para que los usuarios puedan informar y solucionar este desperfecto. Lo que no aplica si compraste la consola usada.

¿Qué hacer en estos casos?

Antes de pagar por una Nintendo Switch de segunda mano, lo recomendable es verificar que los controles de la consola estén bien calibrados. Para ello, debemos entrar a la Configuración.

Posteriormente, tendremos que ingresar al apartado Controles y sensores y finalmente elegir Calibrar la palanca del control. Aparecerá una pantalla que te pide pulsar el Joy-Con que quieres probar.

Una vez que lo elijes, la Nintendo Switch te mostrará una cruz de color verde con un círculo en su interior. Si ves que el punto se mueve solo, significa que el mando está dañado y sufre del famoso Joy-Con Drift.