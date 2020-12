The Game Awards 2020: reportes anticipan un gran anuncio de Xbox

Por tradición, las premiaciones de los TGA siempre han estado copadas de anuncios importantes para el mercado de los videojuegos. Este año, en The Game Awards 2020, no sería la excepción, pues se anticipan confirmaciones de hasta la industria del cine (por la presencia de algunos actores).

Sin embargo, según algunos reportes recogidos en el podcast de Jeff Grubb, la que guarda su gran as bajo la manga para mostrarla en la ceremonia sería Microsoft, que anunciaría una “gran noticia” sobre Xbox.

Grubb es un conocido periodista de Venture Beat que, coincidentemente, parece estar bien enterado en lo que respecta a Xbox. Ya en agosto anticipó el anuncio de la Xbox Series S y también filtró algunas fechas con respecto al catálogo de PS5 en mayo.

Microsoft, por otra parte, se ha hecho notar por sus anuncios sorpresa. Basta con recoger que la propia Xbox Series X fue presentada en la pasada edición de The Game Awards 2019 por primera vez ante millones de espectadores.

El hombre de prensa no reveló más detalles del posible anuncio, pero, desde entonces, la actividad de Microsoft en redes sociales no ha dejado de destacar su presentación en la gala, invitando a sus seguidores a no perdérsela el próximo 10 de diciembre.

Entre las posibilidades, mucho se comenta sobre un nuevo showcase de Halo Infinite, pero en 343 Industries han desestimado el caso (y mencionado que el juego se lanzará en la primavera del 2021).

Por supuesto, algo que esté a la altura de Halo Infinite a nivel Xbox será difícil de encontrar, pero siempre podemos esperar sorpresas de Microsoft. Esta no es la primera vez que una de sus consolas llega sin su título estrella al mercado. Con la Xbox 360, el caso se repitió y los fans de la marca tuvieron que esperar más de un año para la llegada de Halo 3.

