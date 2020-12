The Game Awards 2020: Ghost of Tsushima es el mejor juego para los fans

Si el mundo de los videojuegos tiene una gala similar a la de los Premios Óscar, esa es definitivamente The Game Awards. La edición de este año tiene seis contendientes al mayor reconocimiento de la industria: el conocido ‘GOTY’ o mejor juego del año.

Los seis videojuegos nominados para el mayor galardón de The Game Awards 2020 —que se realizará este 10 de diciembre— son Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima y The Last of Us Part 2. Una lista que sorprende por la omisión de algunos otros títulos celebrados como Half-Life: Alyx y Microsoft Flight Simulator.

La dinámica para elegir al ‘mejor juego del año’ en The Game Awards 2020 será similar a la de ediciones anteriores. Cerca de 100 publicaciones especializadas en videojuegos de alrededor del mundo emitirán sus votos para cada una de las 30 categorías.

Estas votaciones hechas por portales especializados representarán un 90% del veredicto final para cada premiación, el 10% restante será decidido a votación abierta a través del portal oficial de The Game Awards 2020.

Como ves, la participación del público no es demasiado sustancial, y es por eso que desde la organización realizaron una votación abierta para elegir al ganador de la comunidad en la categoría GOTY. La misma se denominó Player’s Voice.

Pues bien, pese a algunos reportes que señalaron que The Last of Us Part 2 iba liderando las votaciones —y que luego cayó estrepitosamente al 0%—, el resultado final ha premiado a Ghost of Tsushima, exclusivo de PS4, como el mejor videojuego del año para el público gamer en general.

La información fue confirmada por el mismo Geoff Keighley, destacado periodista y organizador principal del evento. En su cuenta de Twitter, anunció al ganador: “¡Los resultados llegaron! Felicidades a Ghost of Tsushima, el ganador del premio Player’s Voice en The Game Awards”.