Google y Apple coronan a Genshin Impact como el mejor juego del 2020

Genshin Impact, un ambicioso y celebrado título gratuito que fue lanzado casi para toda plataforma a fines del 2020, ha logrado materializar su éxito al ser reconocido como el mejor juego del 2020 por Google y Apple, compañías detrás de las dos plataformas móviles más importantes.

El título creador MiHoyO fue lanzado en medio de elogios por su exquisito apartado gráfico y buena jugabilidad, pese a que muchos señalan que guarda muchas similitudes con juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pese a esta comparación, la polémica alrededor de este videojuego no ha opacado su calidad y tanto Google Play como la App Store Apple han decidido darle el galardón más alto en sus premios correspondientes a sus plataformas de distribución.

Según cifras de Sensor Tower, Genshin Impact ha generado más de seis millones de dólares diarios desde que se publicó el pasado 28 de setiembre del 2020. El éxito ha sido contundente en todas sus versiones, especialmente en Android y iPhone, y ha superado los récords de otros juegos como PUBG Mobile.

También fue reconocido como el juego que más dinero generó en el mundo en el mes de octubre. Pese a las críticas iniciales, Genshin Impact logró obtener su identidad y amplió sus mecánicas con el paso de los días.

Uno de las mejores características de Genshin Impact es que permite el crossplay entre todas sus plataformas, derribando las barreras de exclusividad. Esto ha generado una fuerte comunidad alrededor del título, que lo mantiene a flote como uno de los lanzamientos más importantes del año.

Genshin Impact está disponible para Android, iPhone, PC, PS4 y Nintendo Switch. Fue recientemente nominado a mejor juego móvil en The Game Awards 2020.