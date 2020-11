Super Nintendo: descubren juego de Linterna Verde que jamás fue lanzado

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de DC Cómics, luego de enterarse que una empresa desarrolladora trabajó en un videojuego de Linterna Verde para Super Nintendo que, por algún motivo, nunca fue lanzado de forma oficial.

Según detalla Vandal, la compañía Ocean Software (que había creado varios juegos para DC) consiguió la aprobación para desarrollar uno sobre Hal Jordan, el Green Lantern más famoso. Este título iba a ser para PC y Commodore Amiga.

Lamentablemente, la entrega fue cancelada en 1991 y el juego quedó en espera. Dos años después, la desarrolladora volvió a retomar el proyecto, pero esta vez iba dirigido a la consola SNES, más conocida como Super Nintendo.

Para mala suerte de Ocean Software, el videojuego de Linterna Verde fue nuevamente cancelado, pese a que ya estaba casi terminado, como puede apreciarse en un video publicado en YouTube que se volvió viral hace algunos días.

El material audiovisual, con más de 57.000 vistas, tiene como protagonista a Liam Robertson, un famoso historiador de videojuegos, quien pudo conseguir un cartucho de Super Nintendo de este juego que nunca vio la luz.

Como podrás apreciar en las imágenes, subidas a YouTube el pasado 21 de noviembre, el juego pertenecía al género “beat’em up” (yo contra el barrio) y guarda muchas similitudes con los los que Batman tuvo para la SNES.

Si deseas conocer más detalles sobre este videojuego perdido de Linterna Verde, no dudes en echar un vistazo al siguiente video publicado por el famoso canal Did You Know Gaming.