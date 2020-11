Among Us: creadores planean añadir listas de amigos, sistema de cuentas y traducción a otros idiomas

Among Us continuará actualizándose para ofrecer una mejor experiencia de juego a todos los gamers que disfrutan del título desde una PC, iPhone o Android. InnerSloth acaba de publicar una las funciones que se habilitarían en el juego, donde resaltan las listas de amigos, sistema de cuentas y nuevos idiomas.

Hace algunas horas Among Us recibió una importante actualización que beneficia a los usuarios que les toca jugar en el rol de impostor, ya que ahora los votos serán anónimos, por lo que será más complicado descubrir al farsante, o el hecho de que las tareas de cables tendrán figuras en las esquinas para que personas que tengan problemas en reconocer los colores puedan completarlas.

InnerSloth es consciente de la gran popularidad que alcanzó su videojuego dos años después de su estreno oficial, por lo que continúan trabajando en nuevas características para añadirlas, las mismas que detallan desde la plataforma de Steam

Los cambios que llegarían a Among Us

Sistema de cuentas: para el mes de diciembre, InnerSloth podría liberar un sistema de cuentas. Esto permitirá que los jugadores reporten a otros usuarios que usen hacks o tengan conductas tóxicas dentro de una partida.

Lista de amigos: Among Us recibiría la tan esperada lista de amigos, herramienta que permitirá a los usuarios ver quién de sus conocidos está dentro del juego, aunque no se sabe cuándo se habilitará en el juego.

Nuevo mapa: InnerSloth recalca que continúa trabajando en el cuarto mapa para Among Us y será más grande que Polus. También promete que este escenario traerá nuevas tareas y será completamente gratis para las versiones en PC, iPhone y Android del juego.

Idioma: el estudio planea contratar a traductores profesionales para que el juego esté en varios idiomas, más de los que actualmente tiene.

Por último, InnerSloth señala que tiene muchos planes para Among Us, pero aún no se sienten listos para compartirla con los gamers; por tal motivo, se estima que en un futuro muy cercano podamos conocer las novedades que llegarán al famoso juego.