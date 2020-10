Among Us realiza cambios en sus mapas y los decora con objetos inspirados en Halloween [VIDEO]

Hace algunas semanas, en medio del auge en popularidad que experimentó Among Us —el famoso juego en el que debemos encontrar a los impostores y completar tareas—, algunos de los trucos para obtener trajes alusivos a Halloween comenzaron a circular por las redes, muchas semanas antes de tales fechas.

Pues bien, es preciso indicar que aquellos trucos servían para obtener trajes, mascotas y demás elementos visuales en cualquier momento del año, pero ahora ya no serán necesarios debido a que Among Us acaba de actualizar toda la estética de sus mapas en alusión a Halloween.

Es muy probable que estos cambios duren hasta fines del mes de octubre. Todos los escenarios de Among Us han sufrido cambios estéticos en sus decoraciones y no nos referimos a un simple detalle en alguna parte de estos, sino a casi su totalidad.

Tanto Skeld, Polus y Mira HQ muestran ahora adornos esparcidos por doquier. El primero de estos —y quizá el más conocido— incluye ahora desde estampados de murciélagos en algunas ventanas, hasta telarañas, fantasmas y mucosidades en las paredes.

También hay otros objetos como candelabros en algunas esquinas y calabazas ubicadas en las mesas, pero vale indicar que ninguna de estas adiciones afecta directa al gameplay ni sirven siquiera como obstáculo para recorrer el mapa de forma normal.

Los trajes y skins de Halloween también ya están disponibles en Among Us —desde hace algún tiempo— y destacan los sombreros de brujas y calabazas en forma de gorro.

En cuanto a la popularidad de Among Us, aunque el título haya perdido la punta de los juegos más vendidos en la segunda semana de octubre, sigue manteniéndose en el top 5 de lo más jugado, ocupando el puesto 3 solo por detrás de CS:GO y Dota 2, según cifras de Steam Charts. En Android, el panorama puede ser aún mejor.

¿Quieres jugar Among Us? Recuerda que la aplicación es gratuita para Android y iPhone, pero puedes también adquirirla en su versión de PC —a través de Steam— para jugarla con mouse y teclado, o hasta optar por disfrutarla desde un emulador gratuito de smartphones.

Among Us, últimas noticias: