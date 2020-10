¿Sabías que hay un modo muy similar a Among Us en Counter-Strike? [VIDEO]

La fórmula de Among Us trajo una particular frescura para muchos amantes de los videojuegos gracias al importante factor del debate. Sin embargo, la idea de un título estilo clue donde un grupo de jugadores deba identificar a un impostor que hará de todo para que no lo descubran no es nueva y ya estuvo presente hasta en Counter Strike.

En esta oportunidad, te hablaremos de un mod del que quizá oíste hablar mucho allá por el año 2014, pero del que ya no se comenta mucho por estos días. Se trata de Counter-Strike: Trouble in Terrorist Town, un modo que comparte muchos conceptos con Among Us.

El principal punto en común es que Trouble in Terrorist Town (o TTT como también lo conocen) también nos permite ser ciudadanos o asesinos, aunque hay una tercera opción llamada detectives. La dinámica era similar. El asesino debía eliminar a los jugadores que eran ciudadanos sin que nadie lo note, especialmente los detectives.

Aunque este mod no cuenta con las conocidas reuniones de emergencia de Among Us, los debates se dan espontáneamente y era común, durante sus años de popularidad, que muchos de sus jugadores exigieran contar con micro para poder coordinar mejor de quién sospechaban.

Por supuesto, Counter-Strike: Trouble in Terrorist Town tiene otras mecánicas un poco más complejas que complementan la experiencia como un sistema de karma, la posibilidad de comprar objetos, etc. Tampoco podemos votar para expulsar a alguien. Al jugador del que se sospecha simplemente se le elimina entre varios.

El mod fue tan popular por aquellos años que hasta apareció en otros títulos del motor Source como Garry’s Mod, donde la experiencia es prácticamente la misma. Aun así, su fama fue decayendo con el paso de los años y ahora encontrar servidores con esa modalidad puede ser difícil.

Si lo quieres intentar, solo basta con buscar palabras clave en la lista de servidores de Counter-Strike Global Offensive. Te recomendamos probar con “TTT” o “Multimod” y probar si tienes suerte.

Videojuegos, últimas noticias: