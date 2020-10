Genshin Impact, el juego chino y gratuito de estilo ‘Zelda’, es acusado de espíar a los usuarios [VIDEO]

Genshin Impact parece ser el tercero en un despliegue imparable de videojuegos de desarrollo modesto que han alcanzado la cima de la popularidad de PS4 y PC repentinamente, tal como sucedió con Fall Guys y Among Us. Sin embargo, este título de origen chino no ha logrado escaparse de la polémica.

Tal como le sucedió a Valorant —otro videojuego con ciertos lazos que lo conectan a China— Genshin Impact ha sido acusado de contener un software espía (spyware) en el sistema anti-trampas que instala por defecto, al menos, con la versión para PC.

Los reportes fueron hechos por distintos usuarios en foros de la comunidad desde Reddit, ResetEra e, incluso, en redes sociales. Muchos señalaban sus sospechas al notar que el programa anti-cheat de Genshin Impact se ejecutaba siempre en segundo plano, hasta cuando el juego estaba cerrado y que, además, requería de accesos kernel al sistema operativo.

Los cuestionamientos alrededor de Haragami —nombre del programa en mención— crecieron hasta tal punto que miHoYo, estudio desarrollador del Genshin Impact, decidió pronunciarse a través del subreddit oficial del juego: “Anteriormente, habíamos recibido comentarios de algunos jugadores de que, al abrir el cliente Genshin Impact en PC, el programa anti-trampas se ejecutaría automáticamente en segundo plano y que continuaría ejecutándose después de salir o desinstalar el juego.” señalaron, sin negar lo dicho por usuarios.

“Este problema ya se ha resuelto, El programa anti-trampas del juego finalizará inmediatamente una vez que el cliente del juego se cierre o desinstale. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado por este problema. Haremos todo lo posible para evitar que vuelvan a ocurrir”, agregaron.

Pese a su declaración, en miHoYo negaron rotundamente que el programa mencionado haya robado información de los usuarios e incluso abrieron una encuesta para sus usuarios de PC y PS4, con resultados públicos en su sitio web el pasado 28 de setiembre. En esta, se reveló que dicho software no procesa, guarda, carga o guarda similitudes con un spyware.

“El equipo de Haragami y miHoYo no dañarán indebidamente la información personal ni los intereses de ningún jugador”, precisaron en su sitio web.

Algo similar ocurrió hace unos meses con Valorant, el videojuego de disparos creador por Riot Games (League of Legends). El sistema antitrampas de ese título también se ejecutaba a nivel kernel y muchos aumentaron las sospechas debido a que Tencent, la multinacional china, es dueña del 100% de sus desarrolladores.

