PS5: filtran supuesta existencia de Bloodborne Remastered para PlayStation 5 [FOTOS]

PS5 ya cuenta con una importante lista de videojuegos que los fans podrán disfrutar antes de que termine el 2020. No obstante, Sony habría escondido un título y se trataría de Bloodborne Remastered, cuya supuesta existencia fue filtrada por una tienda online.

FNAC, una tienda de Francia, publicó en su web todo lo que mostró Sony en el PlayStation 5 Showcase celebrado el miércoles 16 de setiembre; además de agregar una amplia lista de videojuegos exclusivos y third party que se estrenarán en la consola de siguiente generación.

Por si no lo sabes, Bloodborne es un videojuego exclusivo que fue desarrollado por From Software, creadores de la saga Souls y Sekiro Shadows Die Twice, para PS4. Sin embargo, parece ser que PlayStation 5 no será la única plataforma donde podrás disfrutar de este juego, por lo que podría llegar a PC.

Bloodborne Remastered

Recordemos que From Software se encuentra trabajando en Elder Ring, un videojuego del cual el estudio no ha revelado detalles, pues solo tenemos un tráiler de anuncio y que cuenta con la participación de George R. R. Martin, escritor de Games of Thrones.

Si bien From Software no se ha pronunciado respecto Bloodborne Remastered, la tienda ha realizado cambios en el listado de juegos anunciados para PS5, en el que ya no aparece el videojuego en cuestión.

PS5

No olvides que las nuevas consolas de Sony se pondrán a la venta en todo el mundo desde el 19 de noviembre de 2020. El precio de PlayStation 5 Standard Edition es de 2.999,90 soles, mientras que PlayStation 5 Digital Edition valdrá 2.699,90 soles.

