PS5: filtran cerca de 40 videojuegos de PlayStation 5 que se presentarían el 3 de junio

Más detalles de PS5 salen a la luz y estaríamos cerca de un nuevo evento digital por parte de Sony. Ello, tras conocerse la primera lista de 38 videojuegos de PlayStation 5, entre los que figuran FIFA 21, The Sims 5, Battlefield 6, The Elder Scrolls 6 y otros títulos que podrían ser mostrados el miércoles 3 de junio de 2020.

La lista de videojuegos en desarrollo para PS5 se publicó en la reciente edición de la revista PlayStation UK, en donde se mencionan títulos completamente nuevos y otros remakes que verán la luz en la esperada PlayStation 5 de Sony.

Sony pretende mostrar todo el poder de PS5. Por ello, la empresa estaría planeando realizar un evento online este 3 de junio, según comunica Jeffrey Grubb, periodista de GamesBat, y Tom Phillips de la revista EuroGamer, quienes protagonizaron un curioso hilo de chat en Twitter en el que mencionan dicha presentación.

Guess we will see the PlayStation event on June 3 pic.twitter.com/Fqk9mHSoMI — Nibel (@Nibellion) May 27, 2020

Este reporte también es informado por Jason Schreier, quien sostiene que Sony está planeando un evento digital para mostrar los videojuegos de la siguiente generación en PS5 y se realizaría en los primeros días de la próxima semana. Es decir, inicios de junio.

A su vez, también señala que tras la filtración de la fecha del evento de PS5, Sony podría cambiar de día y ya no mostraría los videojuegos de la siguiente generación el 3 de junio. Pero cabe la posibilidad de que la fabricante japonesa pueda confirmarlo a través del State of Play de The Last of Us Part II que se realizará hoy 27 de mayo.

Jason también dice que Sony prepara cinco eventos importantes para las próximas semanas o meses; sin embargo, no tendría planeado mostrar algún detalle importante de la esperada consola PS5 durante su primera presentación.

Los videojuegos confirmados de PS5

Para la sorpresa de muchos, la primera lista de videojuegos confirmados de PS5, en su gran mayoría, son de estudios externos a Sony, entre los que figuran Ubisoft, Bethesda, DICE, Bandai Namco, EA, Bioware y más. No obstante, el único exclusivo de PlayStation que se precisa es Godfall. Conócelos todos.