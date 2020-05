Sony revela cómo será el sello y la intro de todos los exclusivos de PlayStation 5 [VIDEO]

Sony ha anunciado hoy, 12 de mayo, la creación de PlayStation Studios, una nueva marca que unificará las producciones exclusivas de PS5 bajo un mismo nombre. En este sentido, la compañía japonesa ha revelado el intro y el sello que llevarán todos los videojuegos exclusivos de PlayStation 5.

Debido al impacto que han tenido los exclusivos de PS4, Sony se ha visto obligado a crear un sello diferenciador que permita a los usuarios identificar qué juegos están bajo su desarrollo, producción y financiación, tanto dentro como fuera de la plataforma.

PlayStation Studios está conformado por Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Monica Studios, Media Molecule o Insomniac Games. Al menos estos son los equipos que han desarrollado las obras escogidas para la intro de la nueva marca: The Last of Us, Horizon: Zero Dawn, God of War, Little Big Planet y Ratchet and Clank.

“En los últimos años, e incluso en la última década, la fuerza de los títulos que salieron de nuestros estudios ha sido más fuerte que nunca. Hemos estado pensando en cómo unimos todos estos grandes juegos en una sola marca, y realmente el propósito de esto es hacer que el consumidor comprenda que, cuando ven esta marca, se están preparando para una experiencia sólida, innovadora y profunda que esperan de los juegos que provienen de PlayStation Studios”, señala la compañía.

Además de juegos de PS5, la marca de PlayStation Studios aparecerá también en títulos de PS4 y en los desarrollos propios de Sony que se publiquen en otras plataformas, como Horizon: Zero Dawn en su lanzamiento en PC. Eso sí, de momento la marca no está lista para estrenarse, ya que recién lo haría con la llegada oficial del PlayStation 5.