Dota 2: Thunder Predator compite por 150 000 dólares en importante torneo [VIDEO]

Thunder Predator salta al ruedo. El equipo peruano de Dota 2 fue invitado para participar en el torneo The Summit 12 en el que se enfrentará a OG Seed y competirá por los $150 000 en premios.

The Summit 12 es un torneo previo que se desarrollará desde hoy martes 10 hasta el 13 de marzo en los estudios de BTS (Beyond The Summit) en California, Los Ángeles, que contará con la presencia de equipos muy fuertes de la escena competitiva de Dota 2.

Este torneo de Dota 2 será una excelente preparación para Thunder Predator, ya que entre los equipos invitados hay tres que participarán en la major ESL ONE Los Angeles 2020, que iniciará este sábado 14 de marzo.

Thunder Predator en The Summit 12 EN VIVO

Horarios de las partidas de Thunder Predator en The Summit 12

Como lo mencionamos en el primer párrafo, Thunder Predator debutará en The Summit 12 enfrentando a OG Seed; sin embargo, esta no será la única partida que el equipo peruano de Dota 2 tendrá en el día 1.

Día 1 (10/03/2020)

OG. Seed vs. Thunder Predator – 4.00 p. m.

Evil Geniuses vs. Thunder Predator – 6.30p. m.

Cloud 9 vs. Thunder Predator – 9.00 p. m.

Día 2 (11/03/2020)

Fnatic vs. Thunder Predator – 1.30 p. m.

Team Liquid vs. Thunder Predator – 4.00 p. m.

Todos los encuentros en la fase de grupos de The Summit 12 serán series bo2 y los equipos que queden entre los cuatro primeros pasarán a los Playoffs del torneo de Dota 2.

En los Playoffs de The Summit 12, los cuadros de Dota 2 se enfrentarán a series bo3. Es decir, el equipo que gane dos partidas pasa a la siguiente fase y se mantiene en la llave superior, mientras que el perdedor bajará a la llave inferior y competirá en eliminación directa.