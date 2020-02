Pokémon GO: fecha, horario y todo lo que trae el evento de San Valentín [VIDEO]

Pokémon GO se tiñe de rojo. El juego de realidad aumentada celebrará el día de San Valentín con un increíble evento lleno de amor. Esta celebración ya tiene fecha y horarios; además, los usuarios podrán capturar nuevos pokémon de Teselia: Alomomola y Audino.

Como tenía que suceder, el evento por el Día de San Valentín iniciará este viernes 14 de febrero, por lo que sería una buena excusa para que los jugadores de Pokémon GO salgan con sus parejas o amigos para disfrutar al máximo capturando pokémon.

El evento de San Valentín en Pokémon GO también trae el debut de adorables y poderosos pokémon de Teselia: Alomomola y Audino, quienes aparecerán de manera salvaje en el juego de realidad aumentada durante estos días.

Fecha y horario del evento de San Valentín

Prepárate para una larga jornada en Pokémon GO. El evento de San Valentín – como lo mencionamos en el segundo párrafo – iniciará el viernes 14 de febrero desde las 8:00 A. M hasta el lunes, 17 de febrero a las 10:00 P. M. (hora local).

Durante estos cuatro días, los jugadores de Pokémon GO serán testigos de que los pokémon rosa aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje, al igual que al eclosionar huevos, incursiones y como recompensa de las investigaciones de campo temáticas por el día de San Valentín.

PUEDES VER Pokémon GO: los mejores pokémon y ataques que puedes usar en la Liga Ultra

Audino y Alomomola en Pokémon GO

Alomomola, el pokémon socorrista, y Audino, el pokémon escucha, son liberados en Pokémon GO por primera vez. Sin embargo, capturarlos será una verdadera travesía para los entrenadores, ya que, Niantic da a entender que tendrán un bajo porcentaje de aparición en estado salvaje.

Pero no te preocupes, pues no solo podrás encontrarte a Alomomola y Audino mientras vas caminando por las calles de tu ciudad, pues otra de las opciones para registralos en la pokédex de Teselia (Unova) de Pokémon GO, durante el evento de San Valentín, es mediante la eclosión de Huevos de 7 km.

¿Cómo conseguir Huevos de 7km en Pokémon GO?

Los Huevos de 7km en Pokémon GO son regionales y solo hay una forma de conseguirlos en el juego de realidad aumentada: abriendo regalos. Así como lo lees, estos cascarones que contienen un pokémon dentro al azar se pueden obtener por medio de los obsequios que te envían tus contactos dentro del videojuego.

Recuerda que, finalizado el evento de San Valentín, Alomomola y Audino seguirán en Pokémon GO y aparecerán de manera salvaje dentro del videojuego, pero, una vez más, será difícil cruzarte con ellos.

Chansey shiny en Pokémon GO

El evento de San Valentín también es el momento perfecto para que los usuarios de Pokémon GO capturen a Chansey shiny, quien debuta en esta variante gracias a la celebración y aparecerá con mayor frecuencia durante estos días en estado salvaje.

Además, Happiny, la preevolución de Chansey, también se podrá registrar en su variante shiny a través de la eclosión de Huevos de 7km. Así que prepárate para caminar mucho durante el evento de San Valentín en Pokémon GO.

Pokémon que eclosionarán de Huevos de 7km en San Valentín

Lickitung

Porygon

Cleffa

Igglybuff

Tyrogue

Smoochum

Luvdisc

Happiny

Nuevos trajes por San Valentín en Pokémon GO

La celebración por el día de San Valentín no estaría completa sin los trajes para los avatares de Pokémon GO. Es por eso, que Niantic confirmó que los usuarios podrán vestir a sus personajes con camisetas, pantalones rotos y calzado inspirado en Luvdisc, los cuales podrás conseguirlos en la tienda de moda.

Pokémon GO

Día de incursiones con Lickitung

Para cerrar con broche de oro el evento de San Valentín en Pokémon GO, el sábado 15 de febrero Niantic, desde las 2:00 P.M. hasta las 5:00 P.M. se realizará el Día de incursiones con Lickitung, quien aparecerá en las raids de 4 estrellas.

Pero esto no es todo, pues a través de este pequeño evento dentro del Día de San Valentín, Lickitung aprenderá el movimiento Golpe Cuerpo y si tienes mucha suerte podrás conseguirlo en su variante shiny.

Durante el día de incursiones, los usuarios de Pokémon GO recibirán hasta 5 pases de incursión para enfrentar a Lickitung, vencerlo y poder capturarlo en su variante shiny, para así evolucionarlo en un poderoso Lickilicky variocolor.