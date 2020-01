Starcraft : lecciones aprendidas en el juego que son útiles en la vida real [FOTOS Y VIDEO]

StarCraft es uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real más conocidos del mundo e importantes por lo que han generado en la escena competitiva del gaming. Como su legado manda, aún latente con StarCraft 2 y StarCraft Remastered, son muchas las lecciones que millones de jugadores han podido aprender del título para su vida personal y hasta profesional tras años de práctica constante.

En un conocido portal de preguntas y respuestas, se planteó la siguiente pregunta abierta ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendimos jugando StarCraft que son útiles en la vida real?

StarCraft: lecciones del juego útiles en la vida real

El usuario Charlie Cheever, un aparente letrado en temas de negocios y administración, y que también juega como Terran o Protoss según su perfil, respondió la pregunta de una manera tan peculiar que ha dejado encantada a la comunidad de StarCraft. Vale indicar que todas estas ‘lecciones’ guardan la misma relación con StarCraft 2 y StarCraft Remastered. Esto es lo que dijo:

No hay substituto para hacer un montón de acciones

Todo jugador ‘pro’ de StarCraft tiene una alta tasa de ‘acciones por minuto’ (APM). Incluso los jugadores profesionales que tienen bajo APM son más rápidos que la mayoría de la gente.

Para esto necesitas ser inteligente para saber qué cosas hacer y ser preciso con tus acciones. Casi cualquier estrategia de StarCraft se ejecutará mejor si aumentas tus APM. En la vida real, es casi igual. No importa qué tan listo seas, tu efectividad se verá limitad si no estás hablando con un montón de gente, enviando muchos e-mails o haciendo muchas cosas cada día. No subestimes el valor de hacer las cosas más rápido para poder hacer otras cosas.

En momentos críticos, microgestionar puede marcar la diferencia

El macro es usualmente más importante que el microgestionamiento en la vida real, pero, si por ejemplo, hacemos una película, construimos un amplio equipo de actores y más gente. Esto, generalmente, dictará el éxito de la producción, pero si hay tan solo algo que no cuadra en la historia, entonces la película puede ser un fracaso. En StarCraft puede pasar lo mismo, teniendo una buena estrategia y buena macrogestión para luego arruinarlo todo con mala microgestión en un momento crítico:

Hay más de una manera para lograr algo

Por ejemplo, en StarCraft, puedes lidiar con tanques con ‘chargelots’, ‘warp prism bulldogging’, ‘inmortales’ o levantar a los tanques con ‘Phoenix’. El contexto importa mucho. El mapa y la situación hará mejores o peores diferentes opciones. En la vida real, hay diferentes caminos para el mismo lugar, por ejemplo, para establecerte en una profesión.

Esperar el momento es crítico

Por ejemplo, la web ‘Loopt’ tenía muchas de las mismas ideas que ‘Foursquare’, pero apareció antes de que los servicios de ubicación estuvieran extendidos y acomodados en teléfonos móviles. En StarCraft, el conocer el momento exacto para maximizar tu ventaja es uno de los principios más importantes del juego. Nunca recuperas el tiempo desperdiciado. Si te olvidas de construir un ‘probe’ por 15 segundos, no podrás nunca alcanzar a alguien que sigue la misma estrategia perfectamente.