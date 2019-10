Pokémon GO: viralizan fotos que muestran lo que hay debajo de Diglett y Dugtrio [FOTOS]

Sorpresa total. En las redes sociales se acaba de viralizar una serie de imágenes que han dejado con la boca abierta a miles de jugadores de Pokémon GO, quienes jamás imaginaron enterarse cómo lucen Diglett y Dugtrio debajo de la tierra. Las impresionantes fotos filtradas se volvieron tendencia rápidamente en varios países, provocando sorpresa en más de uno. ¿Ya las viste? Aquí te las dejamos.

Según la publicación, Diglett y Dugtrio pueden aprender el ataque arañazo, lo que sorprendió a miles de jugadores de Pokémon GO, ya que estos pokémon no tienen patas, al menos no de forma visible.

Durante mucho tiempo, se creyó que Diglett y Dugtrio eran un pokémon mucho más grande y lo que vemos solo es una parte de su cuerpo; sin embargo, eso no fue así, ya que una foto oficial finalmente reveló el misterio.

La imagen, que corresponde a una enciclopedia de los pokémon, nos revela que Diglett y su evolución Dugtrio poseen cuatro patas, las cuáles son muy pequeñas y están debajo de la tierra.

Gracias a ellas pueden excavar y utilizar el ataque arañazo. Se desconoce por qué en los videojuegos de la franquicia, incluso en Pokémon GO, la parte inferior de estos pokémon ha estado oculta.

Algo curioso en Pokémon GO es que cuando Digglet evoluciona a Dugtrio todo el pokémon se eleva, incluso la tierra que suele haber debajo de él.

Si juegas Pokémon GO y deseas ver cómo luce la parte oculta de Diglett y su evolución Dugtrio, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

