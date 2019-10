Pokémon GO: peruano enamorado le transfiere Mewtwo Shiny a su novia [FOTOS]

Una historia de amor en Pokémon GO digna de contar. Muchas veces no sabemos qué regalarle a nuestras parejas, ya sea en una fecha especial o por detalle. Sin embargo, una fotografía en redes sociales se ha hecho viral debido a la creatividad de un jugador peruano, que le regaló a su novia a Mewtwo shiny en su aniversario.

Mewtwo es una de las criaturas más difíciles de conseguir en Pokémon GO y mucho más su variante shiny. Pero para la buena suerte del usuario Niantic realizó un evento el pasado martes con este legendario por una hora, en el que regaló pases de incursión para que los jugadores no se queden sin este ejemplar.

El usuario y su novia participaron del evento de Pokémon GO, pero ella no tuvo suerte con Mewtwo. Sin embargo, él pudo registrar al legendario en su aspecto shiny una vez y al ver que su novia no lo logró tomó una decisión que enterneció las redes sociales.

El mejor regalo

El jugador peruano, que responde al nombre de Luiggi, no le importó tener solo un Mewtwo shiny y decidió intercambiarlo con su novia para que ella pueda tenerlo registrado en su cuenta de Pokémon GO.

Para proceder con el intercambio, el usuario colocó a Mewtwo shiny, mientras que su novia puso un Magikarp de 10 PC. Además, este trueque costó 80,000 polvos estelares en Pokémon GO, pero no importó, pues el objetivo era alegrarle el día.





En estos tres años que lleva Pokémon GO en el mundo, he visto parejas e incluso madres con sus hijos caminando mientras disfrutan de los eventos que se realizan en el aplicativo de Niantic. ¿Te animarías a hacerle un regalo de este tipo a tu pareja o algún ser querido?