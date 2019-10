¡Ofertón! Crash y Spyro remasterizados más un Call of Duty por un solo precio de locura

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy y Call of Duty WWII están de oferta en conjunta por un precio de locura para PC, los tres juntos, por 40 soles.

Una ya muy afamada tienda que permite a sus usuarios apoyar campañas de caridad además de a los desarrolladores ha lanzado una promoción para su servicio de suscripción de locura.

Humble Monthly: quédate con tus juegos para siempre

No te alarmes. Sabemos que “servicio de suscripción” suena un poco arriesgado si no deseas comprometerte demasiado, pero la oferta que te comentamos no implica ningún riesgo, puesto que ganan todos.

Se trata de Humble Store, la conocida tienda y portal que ofrece paquetes tanto de juegos, software y hasta libros y que te permite pagar mínimos montos desde un solo dólar ($1.00) e incluso colaborar con la caridad con lo que desees pagar.

No te asustes, vale la pena

Para entender la siguiente promoción es necesario explicarte que Humble también ofrece un servicio de suscripción que básicamente te brinda un buen número de videojuegos cada mes.

Lo particular de Humble Store es que mantienes tus juegos incluso después de si decides parar con tu suscripción, por lo que no se trata de ‘juegos prestados’ como en otros servicios como Origin Access o hasta PlayStation Plus.

Vale indicar que Humble Store solo está disponible para PC, pero por si pensabas que la PC no tiene títulos interesantes, lo que te presentamos ahora te hará seguramente cambiar de opinión.

Paga una vez y consérvalos para siempre

Humble ha presentado una opción difícil de ignorar y es que, para incentivarte a unirte a su servicio, aunque sea por un mes, te brindará tres increíbles títulos muy conocidos en consola:

Recibe más juegos el 1 de noviembre.

Estos tres títulos serán tuyos ni bien te suscribas al Humble Monthly, el servicio del que te hablábamos, el cual tiene un costo de 12 dólares. Lo importante de esta promoción es que puedes cancelar tu suscripción inmediatamente tras reclamar los juegos y aun así conservarlos.

Humble te brindará los juegos a través de códigos de Steam, los que puedes canjear en tu cuenta en cualquier momento. Pero eso no es todo, aun si decides cancelar tu suscripción de Humble Monthly, recibirás más juegos el primero de noviembre.

PUEDES VER Call of Duty Mobile destroza a Mario Kart Tour en descargas en su primera semana [VIDEO]

Esto debido a que Humble Monthly brinda a sus suscriptores un paquete de videojuegos mensuales, como te aseguramos más arriba. Si ya pagaste por un mes de suscripción y cancelas la misma, igual habrás ganado el derecho a los juegos de un mes.

Ciertamente, este paquete de Call of Duty WWII, Crash y Spyro son parte del paquete de noviembre, pero Humble ha decidido adelantarlos para incentivar las suscripciones de Humble Monthly.

PUEDES VER PS5: El costo de cada parte de la PlayStation 5 y precio estimado

Otra gran promo para Age of Empires

Cuando te suscribes a Humble Monthly, te haces también acreedor de un descuento adicional del 10% en cualquier juego o producto del Humble Store.

Un título de esta tienda que nos llamó la atención fue el de Age of Empires Bundle, el mismo que incluye la remasterización del primer Age of Empires (Definitive Edition) y la próxima remasterización del clásico Age of Empires II aún por salir.

Age of Empires Bundle: otro ofertón.

Este paquete tiene un precio de casi 30 dólares en la tienda, pero puedes ahorrar 6 dólares más si eres suscriptor de Humble Monthly.

Lo mismo significa que, por aproximadamente 70 a 80 soles, podrás hacerte con el próximo Age of Empires II Definitive Edition (que incluirá más expansiones) en el mismo día de su lanzamiento y además la ‘versión definitiva’ de su antecesor.

Son promociones muy atractivas, pero solo cumplimos con darte aviso. ¿Qué te parece? ¿Crees que vale la pena? Puedes revisarla y adquirirla desde la Humble Store en este enlace.