PES 2020: Konami apela al realismo del deporte rey [REVIEW]

Tras una ardua batalla por las licencias de equipos. Konami es el encargado de iniciar esta nueva temporada en los simuladores de fútbol, con el lanzamiento de eFootball PES 2020, el cual ya está disponible para PS4, Xbox One y PC. En la siguiente nota te cuento mi análisis de este videojuego.

PES 2020 es la nueva apuesta de Konami para intentar superar a su rival de siempre, FIFA 20, un año más. Apelando al realismo en las jugadas y diseño de los jugadores, el estudio japonés quiere convertir su título en el mejor simulador de fútbol de la actualidad, pero ¿Lo ha logrado?

Este nuevo videojuego de Konami supone una reinvención para la franquicia que se puede apreciar desde el nombre: eFootball PES 2020. Pues en palabras de los mismos creadores, el videojuego ha sido desarrollado también para darle más énfasis al competitivo, es decir los Esports.

Licencias PES 2020

Sin lugar a dudas, Konami ha trabajado mucho en las licencias para PES 2020 generando graves heridas a su némesis, ya que este nuevo simulado de fútbol cuenta con la presencia de los siguientes equipos:

FC Barcelona

Juventus

Manchester United

Bayern de Munich

Arsenal

Boca Juniors

River Plate

Además, de los mencionados también se puede apreciar la importancia que Konami le da a La Liga 1 peruana, pues PES 2020 cuenta, por primera vez, con cuatro equipos locales oficialmente, la Selección Peruana de Fútbol y el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

Alianza Lima

Sporting Cristal

Universitario de Deportes

Sport Boys

Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Boys son los equipos peruanos que están en PES 2020.

Gameplay de PES 2020

Apartado gráfico e Iluminación

Konami nos vende PES 2020 como el videojuego más realista, lo cual alcanza hasta cierto punto, pues todo parece indicar que, con este nuevo simulador de fútbol, el estudio ha llegado a su techo en lo que respecta al apartado gráfico.

Este PES 2020 tiene una gran cantidad de equipos, torneos, jugadores y estadios licenciados, lo cual permite que, gracias al escaneo 3D, estos se luzcan similares a la realidad. Sin embargo, es como si viéramos solo una cara de la moneda.

Ya que los jugadores que no han pasado por este proceso, se ven que han sido desarrollados a la volada, ya que incluso estos no se asemejan absolutamente en nada a su versión de carne y hueso, por lo que existe una gran incongruencia en el trabajo gráfico.

Por otro lado, la iluminación que encontré en PES 2020 es de resaltar, pues los estadios, no importa en qué momento del día se realice el partido, se ven muy naturales gracias a la iluminación, al igual que los jugadores.

PES 2020

Jugablidad en PES 2020

Konami quiere brindar un espectáculo al usuario final con PES 2020, pues ahora el realismo se centra en los movimientos que hace el jugador dentro de la cancha para superar al rival y poder anotar un gol.

En este apartado, Konami reveló que trabajó junto al exjugador del FC Barcelona, Andrés Iniesta, quien dio las pautas para conocer cómo es que se supera la marca de varios jugadores al mismo tiempo, lo importante que es tener una buena ubicación para una mejor recepción del pase de cara al área rival, lo cual se puede experimentar una vez que jugamos.

Sin embargo, este realismo parece agotarse muy rápido, ya que la inteligencia artificial de PES 2020 no siempre acompaña las jugadas, pues me ha tocado en algunos partidos que mi jugador no se movía cuando había un balón por disputar.

La Cámara en PES 2020

Aquí Konami se lució, pues PES 2020 cuenta con una nueva cámara que te hace sentir como si estuvieses viendo un partido de fútbol real, pues gracias a este visor podemos apreciar las gradas del estadio, el público, el campo de juego a lo largo y ancho.

PES 2020

Modos de juego de PES 2020

Konami vuelve a repetir el modo historia. Nos referimos a La Liga Master, que te permite ser entrenador de un equipo de fútbol, el cual deberás llevarlo a lo más alto del fútbol mundial. Esta vez, tendrás la dicha de elegir entre históricos del fútbol quienes tomarán la rienda de la escuadra que elijas.

Pues podrás jugar en el papel de Zico, Cruyff, Maradona, entre otros grandes ex futbolistas. Sin embargo, debes tener más cuidado con lo que respondas frente a la prensa y los dirigentes, ya que de esto dependerá tu permanencia en el club.

PES 2020

Por otro lado, MyClub, el modo de juego online, no presenta muchos cambios a lo que hemos visto en versiones anteriores. Ahora, PES 2020 muestra más opciones tácticas y tienes caza talentos que te ayudarán a tener un equipo lleno de estrellas.

Un punto aparte merece el nuevo modo de juego Matchday. Konami quiere que el usuario experimente esas sensaciones de ser parte de los partidos más importantes y picantes que puede haber a través de PES 2020.

Este modo de juego de PES 2020 está vinculado a los Esports, ya que aquí el usuario deberá elegir un jugador, no importa el equipo, y conseguir la mayor cantidad de puntos a través goles con un grado de dificultad significativo, haciendo buenos pases, entre otros para llegar a la gran final del evento para obtener importantes recompensas.

Conclusión

Esta vez, Konami se lució con la adquisición de licencias exclusivas, ya que podremos jugar en los estadios y plantillas de equipos como: Juventus, FC Barcelona, Manchester United, Bayern de Munich, Arsenal, entre otros equipos.

A esto se le suma la presencia, por primera vez, de cuatro equipos locales de La Liga 1: Alianza Lima, Sporting Cristal, Univesitario de Deportes y Sport Boys; además, de la Selección Peruana de Fútbol.

A pesar de que sentí agrado por tener a cuatro equipos peruanos importantes, no evitó que viera los errores que debe corregir Konami de cara al sucesor de PES 2020, ya que realismo por momentos sorprende y en otros decepciona. Pero esperaré para saber si este videojuego le alcanzará para superar a FIFA 20, el título de EA que está a solo unos días de estrenarse.

Recuerda que PES 2020 está disponible, en su versión física y digital, en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Escrito por: José Santana