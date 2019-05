Consolas con los días contados según ex director de Assassin’s Creed: “El concepto de plataforma desaparecerá”

El concepto de consola es uno que cambia constantemente. Desde las últimas generaciones donde cada vez se han parecido más a una PC convencional, pasando por sus intentos de convertirse en un centro de entretenimiento general para el hogar, hasta su relación actual con los servicios de la nube. Sin embargo, una eventual muerte del concepto de consola o plataforma es algo que aún divide al mundo. Una industria aún dirigida por el cuatrinomio de PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch podría experimentar un cambio de paradigma con Google Stadia, SpatialOS y otras innovaciones según lo dicho por Benjamin Charbit, es desarrollador de Assassin’s Creed.

El mismo fue recientemente entrevistado por wccftech, a propósito del videojuego de mundo abierto que su empresa Darewise está desarrollando con SpatialOS en mente. El ex director de la saga Assassin’s Creed se animó a dar su punto de vista sobre el futuro de la industria en cuanto a la naturaleza de las consolas y otras plataformas y el supuesto mensaje divisorio inherente.

Charbit está actualmente a cargo de Project C, un título de mundo abierto que aprovechará las prestaciones de SpatialOS, la plataforma computatacional de servidores interconectados que permite superar los límites de las plataformas convencionales como las consolas y las PC.

SpatialOS permitiría mundos virtuales gigantescos, simulaciones masivas, un gran número de usuarios conectados a una misma partida, inteligencia artificial superior, entre otras cosas; gracias a que se trata de varios servidores con gran potencia interconectados entre sí, algo que guarda cierta relación con Google Stadia, servicio también enfocada en brindar potencialidad desde la nube

Pero algo en lo que respondió Charbit tiene que ver directamente no solo con las limitaciones de los sistemas convencionales actuales, si no con su propio futuro. Para el ex empleado de Ubisoft, el concepto de estas plataformas desaparecerá con el tiempo.

“Es un título completamente agnóstico. Ahora mismo, lo estamos ejecutando en servicios de nube para móviles, y desde el día uno lo diseñamos con eso en mente. Creo que la noción de las plataformas, este concepto de plataformas va a desaparecer absolutamente” señaló Charbit sobre Project C.



SpatialOS está disponible en los motores y lenguajes más utilizados de la industria: Unreal Engine y Unity / C++, C#, Java.

Lo que importará será la experiencia

Charbit señala que la experiencia tendrá una naturaleza divisoria, y ocupará el estelar en la propuesta del juego. “Cada vez que diseñamos algo nuevo, lo ponemos en una mátrix y decimos ‘okay, sistema, ¿qué puedo (en el juego) hacer cuando voy al baño? ¿En mi Smartphone? ¿En el taxi con mi Smartphone? ¿Qué puedo hacer cuando tengo dos horas libres en casa, o una tarde en mi consola? Es un mensaje completamente divisorio”.

Google Stadia

Con respecto al nuevo proyecto de Google, que se apoya de alguna manera en el poder superior de los servidores comparados a una consola o PC, Charbit comentó: “Stadia será obviamente un prospecto interesante. Pero quiero asegurarme de que puedas jugar a la hora que desees”.

Para explicar mejor su punto, Charbit tomó su propia vivencia como ejemplo y de cómo planea romper con esas restricciones para ciertos juegos que sus propias responsabilidades le generan. “Lo importante es que está diseñado para que no tengas que jugar horas de horas, ni todos los días. Es una limitación propia. Cuando era niño era fácil (jugar por horas). Pero ahora tengo una hija, dirijo una compañía y aún amo estos juegos. No puedo jugar Red Dead Redemption 2, necesito invertir 50 horas para tener una buena experiencia. Es muy limitante y complicado. Así que, a cambio de eso, quiero dar esta libertad de decir ‘Sí, a veces jugaré en mi Smartphone, otras en mi PC y otras en mi consola’”.