PS4: se revelan los videojuegos gratis que llegan a la consola por el mes de mayo [VIDEO]

Como todos los meses, PlayStation libera una cierta cantidad de videojuegos gratis para que los usuarios de PS4 puedan disfrutarlos en cualquier momento. Esta vez, se confirmó el arribo de dos títulos a la consola por el mes de mayo.

Los videojuegos que estás por conocer fueron filtrados hace unas horas por un usuario de Resetera, quien subió una imagen al conocido foro mostrando el nombre de los juegos gratis para PS4, lo cual generó la aceptación de usuarios.

What Remains of Edith Finch y Overcooked son los videojuegos elegidos por PlayStation para este mes, los cuales llegarán para los usuarios de PS4, que cuenten con una suscripción activa a PlayStation Plus, el próximo 7 de mayo a nivel mundial.

What Remains of Edith Finch es un videojuego de aventura y suspenso desarrollador por Giant Sparrow, donde el usuario jugará en el rol de Edith, última del linaje Finch, que hereda una maldición familiar y volverá a su casa después de mucho tiempo para aprender de sus familiares y la forma en que murieron.

Si la cocina es lo tuyo, parece indicar que PlayStation eligió bien el segundo videojuego gratis para mayo, pues se trata de Overcooked, un simulador que te convertirá en un experto chef que deberá cocinar cualquier platillo con límite de tiempo.