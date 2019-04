League of Legends: llena el chat con spoilers de Avengers Endgame para distraer a sus rivales

El mundo se detuvo esta semana por el estreno de una de las películas más esperadas de la década. La cuarta película de los Vengadores, Avengers Endgame, es la razón tras una ola de spoilers en Facebook y otras redes sociales; pero que, al parecer, también ha llegado a League of Legends (LoL), uno de los videojuegos MOBA más populares.

El estreno de Avengers 4: Endgame ha generado una ola de spoilers a cargo de personas cuya única intención es arruinar el factor sorpresa de aquellos que aún no ven el filme. El fenómeno se ha extendido hasta en el juego de Riot Games.

Tal parece ser que estas indeseables ocurrencias no han encontrado su límite en las redes sociales más populares, a través de comentarios o memes. Sino también en los videojuegos.

Una imagen fue publicada por la página de Facebook, Gamer de Nacimiento, donde se muestra el apartado de chat de una partida en League of Legends.

En la misma, un usuario advierte y pide a su equipo que muteen el chat, para que no puedan leer todo lo que estaba a punto de hacer: escribir spoilers de Avengers Endgame para que lo lean todos sus enemigos (y no su equipo).

Una estrategia maquiavélica, sobre todo si tomamos en cuenta que LoL, como otras MOBAS, es un juego que requiere de un alto grado de concentración y constancia en las acciones a realizar, mucho más si responden a una estrategia.

Aquí tienes la imagen subida a Facebook. Algunos usuarios han mencionado que un spoiler no está mencionado en las políticas de conducta de League of Legends, por si te preguntas si esto merecería un castigo. Sin embargo, después de la viralización de este hecho, no sorprendería que Riot Games salga con una norma para la misma.