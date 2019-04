Filtran las primeras imágenes de lo que sería Left 4 Dead 3 [FOTOS]

Desde el 2009, año en que se estrenó el legendario L4D2, Valve no se pronunció de manera oficial acerca de una secuela para esta franquicia; sin embargo, esto habría estado siempre habría estado en los planes de la casa desarrolladora ya que se filtraron supuestas imágenes de los escenarios de Left 4 Dead 3.

Tyler McVicker, un conocido youtuber que trata temas de Valve, sorprendió a sus suscriptores con su último video, donde muestra imágenes inéditas de estos lugares del tan esperado Left 4 Dead 3, los cuales estarían inspirados en Marruecos. Las fotografías puedes verlas en la galería.

Según el YouTuber, las creación de estos escenarios datan del 2013 y Valve habría continuado trabajando en el videojuego de manera secreta hasta el 2017, cuando la casa desarrolladora decidió cancelar Left 4 Dead 3.

Además, este nuevo video confirmaría de alguna manera lo que se filtró hace unos meses acerca de Left 4 Dead 3, pues se reveló que esta nueva entrega se desarrollaría en Oriente Medio e incluso se conocían los diseños de algunos personajes.

Por otro lado, el mismo Travis McVicker reveló que son un total de 30 imágenes filtradas sobre Left 4 Dead 3; sin embargo, el youtuber las subió al ‘crowfinding’ – sitio web relacionado al apoyo de todo tipo de proyecto- Patreon, alrededor de 30 imágenes sobre L4D3, las cuales podrán ser vistas por el pago de 2 dólares.

A video on nearly 30 leaked screenshots from Left 4 Dead 3 will be released tomorrow at 9AM EDT. Patrons get access to this video right now. https://t.co/ZYozBsVat6