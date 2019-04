The Last of us Part II: mira aquí el remake live action del tráiler que emociona a fans

El evento PlayStation Experience del 2016 dejó marcado a todos los fanáticos del videojuego de Naughty Dog, ya que la casa desarrolladora liberó el tráiler con el que anunció The Last of us Part II, el mismo que ha servido de inspiración para un grupo de usuarios que realizó un remake live action de la cinemática y ha generado mucha emoción entre los jugadores.

The Last of Us Part II está en el top de videojuegos más esperados por los usuarios de PlayStation, debido a que desde hace dos años la casa desarrolladora no da a conocer la fecha de estreno, ni mucho menos si llegará a PS4.

Este espectacular remake live action de TLOU 2 es una producción croata dirigida por Dinko Simac en colaboración con la artista Manna Wanders, quien interpretó el papel de Ellie durante este tráiler.

Tráiler Live Action de The Last of Us Part II

La cinemática de The Last of Us Part II nos muestra a Ellie de 19 años, donde está en una casa abandonada tocando una guitarra. Este tráiler despertó un sinfín de rumores debido a que la protagonista lleva un misterioso tatuaje en el brazo derecho y cuyo significado podría ser revelado en el videojuego.

Tráiler original de The Last of Us Part II

A pesar de los distintos rumores que han aparecido acerca de TLOU 2, es preciso recalcar que The Last of Us Part II no cuenta con una fecha de estreno hasta el momento, pero es posible que Naughty Dog y PlayStation nos sorprenda con alguna noticia en los próximos meses.