The Last of Us Part II: Sony actualiza estado del videojuego y fans pierden la esperanza

El anuncio de The Last of Us Part II es algo que desean todos los fanáticos que disfrutaron de la primera entrega en PS3 y el remaster de la misma en PS4. Dicho hype incrementó hace unos días cuando la web de PlayStation colocó en la descripción del videojuego “próximo a estrenarse”; sin embargo, la empresa sorprendió con una triste noticia para los fanáticos.

Toda esta ilusión por parte de los usuarios, quienes querían conocer más detalles acerca de TLOU 2, volvió a surgir cuando PlayStation anunció su programa online, State of Play, donde prometió dar a conocer los videojuegos que llegarían a PS4 y PS VR, pero resultó ser una decepción para los fans de The Last of Us Part 2, ya que el juego no fue mencionado.

Esta vez, algunos usuarios revisaron nuevamente el contenido de la web de PlayStation en distintos países para conocer si la empresa daba indicios de dar a conocer la fecha de lanzamiento o liberación de algún tráiler de The Last of Us Part II.

Pero grande fue su sorpresa cuando descubrieron que PlayStation quitó todo rastro del videojuego en PS Store, lo cual ha generado la tristeza de muchos usuarios que esperan disfrutar de TLOU 2 desde hace casi tres años.

The Last of Us: Parte 2 borra el rastro de su posible lanzamiento para este año: El videojuego apareció ayer listado en PSN junto a otros títulos que tienen confirmada su fecha de estreno para el presente año 2019. https://t.co/Cx1cfZfpvE pic.twitter.com/pEAaYmdbPF — Twitch En Linea (@twitchenlinea) 2 de abril de 2019

Por el momento, Naughty Dog y PlayStation no han dado detalles acerca de The Last of Us part II, pero es posible que llegue para los usuarios de PS4 y su anuncio se de unos días antes o durante el E3, conferencia a la que Sony no asistirá.