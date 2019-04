Call of Duty Black Ops 4 será completamente gratis a partir de esta fecha [FOTO]

La nueva entrega de Treyarch y Activision, Call of Duty Black Ops 4 recibirá un nuevo mapa para Blackout, el modo battle royale del videojuego; sin embargo, esta no será la única sorpresa para los fanáticos del título ya que la casa desarrolladora anunció que el juego será free to play.

Meses atrás, aparecieron los rumores de que Black Ops 4 se convertiría en un juego totalmente gratis; sin embargo, la información quedó solo en rumores hasta hace unas horas que se anunció de manera oficial.

Esto fue anunciado a través del tráiler de Alcatraz, el mapa que llegará a Blackout el 2 de abril, con el objetivo de que los usuarios puedan disfrutar de este nuevo escenario y demás contenido que ofrece el battle royale de Black Ops 4.

Call of Duty Black Ops 4 fue lanzado en PC, Xbox One y PS4; sin embargo, Activision solo eligió a las consolas como la única plataforma para disfrutar que los usuarios puedan disfrutar del battle royale gratis.

Para poder disfrutar del battle royale de Call of Duty Black Ops 4 es obligatorio que tu suscripción en PlayStaiton Plus y Xbox Live estén activadas. Por otro lado, es posible que esto sea un test por parte de Treyarch para una futura decisión para convertir al shooter en un free to play.

Tráiler del nuevo mapa de Call of Duty Black Ops 4: Blackout, Alcatraz