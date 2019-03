Los problemas de PUBG en consolas tendrán que esperar un poco más para solucionarse

PlayerUnknown’s Battlegrounds debe un poco de su mala fama a un aspecto innegable: su no envidiable optimización. Esto fue un mayor problema para los jugadores de PC allá por mediados del 2017, aunque es justo decir que la mayoría de los inconvenientes se han solucionado. Pero no pasa lo mismo con las consolas. Lamentablemente para las versiones de Xbox One y PS4, que comparten características internas, los problemas han venido aflorando cada vez más en las últimas semanas.

Es precisamente desde la actualización de enero que PUBG ha venido presentando problemas para los usuarios de consolas. Esto fue confirmado por la misma desarrolladora.

PUBG Corp. detalló que ha venido trabajando en una solución de forma inmediata, tras conocer los reportes de la comunidad, que incluían problemas en la performance.

La compañía de Brendan Greene confirmó que preparaban un parche, el mismo que había sido programado para el 28 de febrero. Sin embargo, la actualización nunca llegó y ante la incertidumbre de los jugadores, PUBG Corp. se pronunció con un comunicado donde pedía paciencia y más tiempo a los jugadores, alegando problemas técnicos.

Aun así, los usuarios de Xbox One sí recibieron un parche que corrigió algunos problemas cruciales para su experiencia online. El bug que mandaba a jugadores de una determinada región hacia otra fue solucionado.

“Hemos podido corregir los problemas (de Xbox One) con un parche en los servidores el 27 de febrero. Los jugadores ahora serán dirigidos a los servidores de su región local, a menos de que la cola de emparejamiento se vea muy reducida”.

PUBG Corp. prometió compensaciones directas a los jugadores por los retrasos en los parches prometidos, pero no compartieron más detalles al respecto.