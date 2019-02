Xbox Game Studios: Microsoft podría comprar el estudio Relic Entertainment

Desde finales del 2018, Microsoft se ha mantenido activo en la compra de distintos estudios para el desarrollo de juego exclusivos en su consola. Esta vez, Xbox Game Studios podría agregar a sus filas a Relic Entertainment.

La noticia llega desde la cuenta de Twitter de Klobrille, quien es conocido en la red social por filtrar las compras de estudios. Según el dataminer, la empresa sumaría a sus filas al estudio responsable de títulos como Age of Empires, Company of Heroes, Warhammer, entre otros.

Todo esto inició cuando el insider compartió dos imágenes, y aunque quiso aclarar que se tratan de memes, el primer ejemplo que colocó fue el logo de Xbox Game Studios junto al de Relic Entertainment, lo cual se ha compartido rápidamente.

Just in case you want to create new Burger King or whatever memes ... I updated this XGS illustration for future use. pic.twitter.com/E8Xk5sTFEo