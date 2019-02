¿Cómo elegir tu primera laptop gamer? Recomendaciones a tomar en cuenta antes de decidirte

En la vida de todo gamer, hay dos posibilidades: puedes tener algo de experiencia con las computadoras en general, o puedes haber pasado toda tu vida jugando en consolas sin nunca haber tocado una computadora para jugar, y nos referimos, a jugar seriamente. En cualquiera de las posibilidades, probablemente te hayas preguntando alguna vez ¿para qué comprar una PC gamer? ¿qué ventajas te da? O si es una buena ganga por el costo-beneficio. Estas son las recomendaciones de Asus para comprar tu primera laptop gamer.

En primer lugar, ¿qué es un PC gamer? Estas computadoras se distinguien principalmente por contar con procesadores potentes, veloces, y acompañados de toda una serie de componentes, donde destaca el procesador, acelerador, tarjeta (o como quieras llamarlo) gráfico que están destinados a brindar una experiencia en videojuegos y programas audiovisuales de calidad.

No. No hablamos del PC Master Race, pero sí lo entendemos

Pero el PC Gaming ofrece mucho más que una plataforma potente capaz de correr programas y juegos a toda máquina. El mundo de las PC también cuenta con ventajas en precios, posibilidades para el usuario, mods, y muchas más opciones aparte de los videojuegos.

Con las laptops gamer, la ventaja es evidente, pero por lo mismo que se tratan de sistemas pre-diseñados, es de suma importancia combinar ciertos elementos (procesador, acelerador gráfico, display, portabilidad) de la mejor manera posible, y esto recae, lógicamente, en los fabricantes.

Por lo mismo, el gerente comercial de Asus Perú, Nicolás Barrero, ha compartido una serie de recomendaciones para los usuarios que están buscando adquirir su primera laptop portátil y quieran ingresar al mundo del PC Gaming.

¿Portabilidad? ¿Para qué?

Los usuarios de hoy, no buscan una laptop gamer para usarla solo en casa. Ellos buscan transportarla con facilidad y llevarla a distintos escenarios del día a día.

“La movilidad es muy importante en una portátil de este tipo, por lo que ahora se buscan máquinas más ligeras, que no superen los 2,5 kg de peso. Además, muchas vienen con diseños más compactos, que le permiten al usuario llevarla en cualquier mochila sin ningún tipo de inconveniente. Las máquinas gamers tradicionales solían pesar aproximadamente de 3 a 4 kilogramos y tenían mochilas o maletas específicas”, comentó Barrero

Sobre la calidad del chasis, algo crucial para este tipo de plataformas, el genero comentó: “La portátil gamer debe tener un buen chasis, que le permita soportar caídas o accidentes en distancias cortas, esto protegerá y prolongará la durabilidad del equipo. En la actualidad las tapas de las portátiles gamer dejan de ser de policarbonato para ser de aluminio con un soporte de presión en tapa de hasta 25 kg, lo que les brinda mayor resistencia y un mejor acabado, como es el caso de las portátiles ASUS ROG SCAR GL503 y SCAR II GL504, capaces de soportar jornadas exigentes de juego y trabajo”.

El rendimiento justo y necesario

El procesador y la tarjeta de video son lo principal para el rendimiento. Un procesador de última generación, te asegurará años de capacidad necesaria para correr los juegos de más novedosos, y desde ya una buena inversión en CPU es generosa con el paso de los años. Nicolás Barrero afirma: “un buen procesador, de preferencia de última generación, y una buena tarjeta gráfica. Laptops con procesadores de alto desempeño, podrán soportar desde juegos eSports como Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive; hasta juegos más pesados como Battlefield V o Call of Duty: Black Ops 4. Para el caso de la tarjeta de video, lo mejor son las que tienen desde 4GB de capacidad gráfica”.

Almacenamiento ¿SSD o HDD?

Los discos de estado sólido vienen popularizándose en los últimos meses y acercándose más al consciente popular. Sin embargo, su precio está aún lejos de igualar en temas de presupuesto a los tradicionales discos mecánicos. Aun así, ya existe una solución ubicada al medio de estas dos opciones: los discos híbridos (SSHD). Para el especialista de Asus, lo mejor es optar por máquinas que cuenten con discos duros híbridos (SSHD FireCuda), prescindiendo de los tradicionales discos duros mecánicos (HDD), debido a que este tipo de disco duro (SSHD FireCuda), ofrece hasta 2 veces mejor desempeño en escritura y lectura de información versus un disco duro mecánico (HDD) a 7200 RPM.

Ventilación, siempre necesaria

Un buen sistema térmico de ventilación es crucial para una laptop, sobre todo gamer, y para la durabilidad de la misma. Nadie quiere acabar con una laptop con placa madre tostada. Con respecto a esto, el especialista de Asus detalló: “Sabemos que las jornadas gaming pueden ser muy prolongadas, por eso siempre recomendamos máquinas con doble sistema térmico de ventilación, que permitan jugar sin preocupación de sobrecalentamiento”.

“Es por esto que nuestra línea Republic of Gamers cuenta con exclusivos ventiladores con tecnología anti-polvo de 12 voltios que aseguran la correcta refrigeración del sistema en jornadas de juego exigentes”.

Garantía ¿Cuánto tiempo es el adecuado?

Asus asegura que la inversión en una laptop gamer es considerable. Estos equipos cuentan con precios arriba de los s/4,000, normalmente. Por esta razón, es muy recomendable adquirir equipos con garantías de fábrica que sobrepasen el año de uso, como los equipos ROG que ofrecen dos años de garantía, para brindar la seguridad que requerimos al comprar portátiles de esta gama.

“Invertir hoy en día en una máquina gamer de buena calidad no solo te asegura una excelente experiencia en gaming, sino que te permitirá realizar otro tipo de actividades como editar, diseñar o utilizar programas audiovisuales de nivel profesional; por lo que el usuario podrá sacarle el máximo provecho usando diferentes programas como autocad, premiere pro, adobe Photoshop, after effects, entre otros” afirma Barrero.

“En ASUS Republic of Gamers solemos decir que la elección de compra por nuestras portátiles es la elección de los campeones (The choice of champions), de los que quieren diferenciarse y quieren pertenecer a esta gran comunidad llamada Asus Republic of Gamers”.

Recuerda que en GameLR ya hicimos un review sobre la Asus Zenbook Pro, el cual puedes revisar en este enlace. Atento a nuestras actualizaciones, ya que traeremos más reviews sobre más laptops y periféricos para el PC Gaming.