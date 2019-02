CEO de Paladins a Sony: “Basta de favoritismos, estamos listos para el crossplay”

El CEO de Hi-Rez, estudio desarrollador de los juegos gratuitos Paladins, Smite y Realm Royale ha señalado directamente a Sony en Twitter para que se apresure con su “programa beta” y active el crossplay para sus juegos y otros en PS4 y otras plataformas.

El juego crossplay en todas las plataformas (al menos las principales) ya es una realidad para algunos juegos de PS4 como Fortnite y Rocket League. Sin embargo, parece ser que el que tiene la decisión en sus manos para que más juegos cuenten con esta funcionalidad es Sony y nadie más que Sony.

Al inicio de la semana, otro desarrollador fue el que también reclamó públicamente a Sony por no haber sido invitados a formar parte del programa beta, que supuestamente hará el crossplay entre todas las plataformas posible.

Cierto es que los desarrolladores de Hi-Rez también se cansaron de esperar y por eso, Stew Chisam, CEO de la compañía, exigió públicamente a Sony que “se deje de favoritismos”.

“Oye, Sony (y PlayStation). Es hora de dejar los favoritismos y derrumbes la pared del crossplay y la progresión para todos. Tenemos a SMITE, Paladins y Realm Royale listos para cuando tú lo estés”.

La publicación en Twitter fue acompañada de un video sobre la icónica petición de Ronald Reagan donde le pide al jefe de la extinta URSS que “derribe la pared” (el Muro de Berlín).

Hey @Sony @PlayStation. It's time to stop playing favorites and tear down the crossplay/progression wall for everyone. We have @SMITEGame, @PaladinsGame, @RealmRoyale ready to go when you are. https://t.co/KNDetpXPf5