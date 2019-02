Disney confirma su respaldo a EA y brindan más detalles sobre el nuevo Star Wars

La extensa turbulencia que ha experimentado EA en los últimos meses tuvo al parecer un punto de quiebre con la cancelación del videojuego de mundo abierto. Sin embargo, es la propia Disney la que está confirmando su buena relación con Electronic Arts, quienes ya preparan la llegada de una serie de títulos nuevos para el resto del año, incluyendo el nuevo Star Wars Jedi: Fallen Order.

El director ejecutivo de The Walt Disney Company confirmó su respaldo a EA para confiarle la publicación de los juegos de su propiedad intelectual Star Wars. Con respecto a la relación con EA, Iger afirmó que esta es “buena”, por lo que es probable que la colaboración entre ambos dure por muchos años más.

“Hemos comprado y vendido compañías, comprado y cerrado estudios de desarrollo. Pero a lo largo de los años, vimos que no hemos sido particularmente buenos en la parte distributiva, pero sí fuimos excelentes en la parte de licencias” afirmó el ejecutivo.

Por otro lado, la propia Electronic Arts ha detallado que “mirando al futuro, estamos entusiasmados por lanzar Anthem, nuestra nueva IP, así como hacer crecer a Apex Legends y otras experiencias de Titanfall, también por los juegos de Plants vs Zombies y Need for Speed, como también por Star Wars Jedi: Fallen Order, todos junto a nuestros títulos de deportes en el otoño (primavera en el hemisferio sur)”.

Acerca de este nuevo título de Star Wars, el director financiero de EA, Blake Jorgensen, comentó “Comenzarán a ver indicios del nuevo juego de Star Wars en los próximos meses, y creo que todos se deslumbrarán por lo que ven”.

“Jugamos por 20 minutos la semana pasada y fue excepcional en términos del pulido de niveles, profundidad y la experiencia dentro de un mundo de Star Wars como un Jedi. Creo que a la gente le volará la cabeza”.

