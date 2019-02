E3 2019: mira cuánto tienes que pagar para asistir al evento más importante de videojuegos

La organización del E3 2019, próxima edición del evento de conferencias más importante de los videojuegos, ya hizo públicas las fechas oficiales y también los precios para todo el público que quiera asistir al evento al que Sony desistió de participar para este año.

Si alguna vez soñaste con asistir a este evento, debes conocer que para ingresar como público hay prácticamente dos posibilidades, una más barata que la otra, y por mucho, pero que aun así puede quizá sorprenderte.

La organización ha asegurado que habrá 10000 pases disponibles para la edición de este año. Para asistir es necesario registrarse en las fechas comúnes programadas tanto para el público como para los profesionales de la industria.

En resumen, existen dos tipos de entrada para el público en general: Gamer Badge y Premium Badge. Ambas valen para los tres días que dura el evento, y ambas aseguran el acceso libre al primer piso de exhibición, para visitar los stands principales de todas las compañías participantes.

El precio del Gamer Badge es de 249 dólares americanos (USD), aunque los primeros 1000 en registrarse podrán recibir un descuento importante, pagando solo 149 dólares.

The wait is over! E3 industry registration opens February 6 and Gamer Badges go on sale February 12. Learn more at the #E32019 website, now live at https://t.co/upcqHeX3V7. pic.twitter.com/j6yiCEp4VY