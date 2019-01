YouTube: Nintendo Switch de madera, una espectacular consola con temática de The Legend of Zelda [VIDEO]

La Nintendo Switch va a cumplir apenas dos años en el mercado. Y en esos dos años ya ha podido superar a su incomprendida hermana mayor, Wii U, en ventas, y lograr uno que otro récord más, como el de ser la consola más vendida en la temporada navideña de 2018. Sin embargo, dado su particularidad de consola híbrida, este dispositivo ha servido de buena plantilla para algunas de las creaciones más hermosas que se hayan hecho con consolas, como demuestra este video en YouTube que muestra un mod de madera y temática de The Legend of Zelda: Breath of the Wild totalmente espectacular.

Dicen que la estrategia de lanzar un gran videojuego justo en la transición en generaciones de consola ya es considerado un viejo truco dentro de las prácticas de la industria. Y tal como lo fue The Last of Us entre el fin de ciclo de PS3 y la bienvenida a la PS4, así fue la llegada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que fue lanzado tanto para la cada vez más cotizada Wii U, como para la para entonces apenas nueva Nintendo Switch.

Fue durante esa máxima atención que tuvo la revolucionaria consola híbrida de Nintendo, que se diseñó uno de los conceptos más increíbles y hasta ambiciosos para regenerar el aspecto visual de una consola. Se trata de la creación de MakoMod: una auténtica y funcional Nintendo Switch con acabados de madera y arreglos de gran detalle y alusivos a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Lo que más llama la atención de este diseño, es la particular belleza que expone en cada uno de sus diminutos rincones. Y es que ciertamente, a planos detalles, la Nintendo Switch podría perfectamente pasar por un cuadro antiquísimo, si es que no supieramos que se trata de una consola.

Es el detalle tan devoto y entusiasta el que puede dejar anonadado a cualquier que observe, y tan solo por video, a esta consola convertida en toda una obra de artesanía, con obvios objetivos de presentar una estética, totalmente pulida y tributaria hacia el universo que pretende elogiar.

No hay duda de que son este tipo de creaciones, las que merecen ser recordadas una y otra vez, y presentadas de vez en cuando para poder apreciarlas en nuevas oportunidades. Un bello arte que puede combinar perfectamente con la afición hacia una de las sagas y videojuegos más importantes de todos los tiempos.

Te dejamos el video, para que también seas parte de este club de fans de MakoMod, y particularmente de su bellísima obra. No olvides revisar su canal de YouTube.