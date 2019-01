Valve: responsable de Half Life 2, Left 4 Dead y Portal ha regresado a la compañía

Un usuario de Reddit descubrió, entre los créditos de Artifact, el nombre de Erik Wolpaw, quien, hasta ese momento para todos, era un ex guionista de Valve que trabajó en Half Life 2, Left 4 Dead y Portal. Su regreso fue confirmado por la misma compañía al ser consultada sobre el tema.

Erik Wolpaw fue guionista y uno de los principales responsables de los videojuegos Half Life 2: Episodios 1 y 2, Left 4 Dead y Portal 1 y 2 de Valve. Tras salir de la compañía en 2017, fue el mismo Gaben Newell quien confirmó su regreso.

En febrero de 2017, Wolpaw abandonó Valve, desatando los comentarios de algunos críticos de la empresa detrás de Steam, quienes veían en esta salida, y en la de otros empleados clave como Chet Faliszek, Jay Pinkerton y Marc Laidlaw, una prueba más de que cada vez esta se enfocaba menos en los juegos.

Sin embargo, el usuario de Reddit Trenchman estuvo muy atento al revisar los créditos de Artifact, el reciente juego de cartas hecho por la compañía y basado en Dota 2. Entre aquellos, encontró una mención a Wolpaw, por lo que decidió consultar al propio Gaben Newell.

I’m trying to confirm the legitimacy of this email, however according to it, Erik Wolpaw is back at Valve. The co-writer of the Half Life episodes, Portal and Portal 2. pic.twitter.com/Jy1WSIw3ZS — Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) 4 de enero de 2019

Trenchman solicitó a Newell que le brindara una aclaración sobre si Wolpaw había regresado a la compañía. La respuesta del CEO fue afirmativa, confirmándole que “ha vuelto”. Posteriormente, Trenchman pudo confirmar la legitimidad del correo, gracias a otro enviado por Valve News Network, quienes lo hicieron con información específica.

The sender of the email confirming the return of Erik Wolpaw to Valve has given me the specfics to prove it's legitimacy. He is back, holy shit. @Wolpaw — Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) 4 de enero de 2019

Sin embargo, poco se conoce del papel de Wolpaw en la compañía en estos momentos. El último proyecto de Valve, In the Valley of Gods, viene siendo desarrollado por Campo Santo, estudio detrás de Firewatch que Valve adquirió en abril del año pasado.

Aun así, el mismo Wolpaw confirmó a Polygon que su relación con Valve se basa en un acuerdo de contratista. “He tenido un acuerdo de contratista con Valve desde el día en que salí de la compañía, e inmediatamente después, volví tímidamente para preguntar si podía recuperar mi antiguo puesto y me respondieron negativamente argumentando que estoy demasiado ocupado para trabajar, pero que podía ser un contratista a lo que respondí “oh, gracias a Dios, de acuerdo, lo haré”.

“Estuve ayudando a Pinkerton, Jaros y Vanaman cuando lo han necestiado. Últimamente estuve más ocupado en ese aspecto, pero en la actualidad no soy un empleado de tiempo completo. Mi principal obligación es seguir haciendo delivery de juegos para la tienda de jugos veganos de mi sobrina Jodi, además de un internado ad-honorem jugando Slay the Spire tres horas al día” detalló el guionista.